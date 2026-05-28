Video / Primul contract prin SAFE pentru Autostrada Unirii, semnat. Urmează un al doilea tronson pe SAFE

Primul contract pentru finanțarea prin programul SAFE a Autostrăzii Unirii fost semnat joi, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.

Este vorba de contractul pentru proiectarea și execuția Tronsonului 1 Moțca – Târgu Frumos din Autostrada Unirii al sectorului moldovean al A8, care a putut fi semnat după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a dat verdictul, respingând contestațiile.

Contractul a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Euro-Asfalt, valoarea investiției fiind de 4,87 miliarde lei (fără TVA).

„Este primul contract al acestei autostrăzi finanțat prin Programul european SAFE și un pas major pentru conectarea Iașului la rețeaua europeană de transport”, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

„Un element foarte important este realizarea prioritară, în termen de maximum 12 luni, a unui segment de 5,5 kilometri care va asigura conexiunea rapidă dintre A8, DN2 și A7 Bacău – Pașcani”, a precizat secretarul de stat.

27 de km și 36 de poduri și pasaje

Tronsonul va avea o lungime de 27 de kilometri și va contribui direct la reducerea ambuteiajelor și a accidentelor de pe DN28, una dintre cele mai aglomerate și periculoase rute din Moldova.

Durata totală a contractului este de 46 de luni: 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Proiectul va cuprinde 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere: Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Urmează semnarea contractului penrtu cel de-al 3-lea tronson. Și această contestație a fost respinsă

Urmează curând semnarea contractului pentru Tronsonul 3 al aceleiași autostrăzi, segmentul Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), a cărui licitare a fost și ea atacată la CNSC, iar decizia a fost de respingere a contestației.

Constructorul spaniol FCC Construccion a fost desemnat, la începutul lunii aprilie, câștigătorul contractului pe tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), valoarea ofertei fiind de 3,93 miliarde lei, fără TVA, anunță Compania Națională pentru Infrastructură Rutieră (CNIR).

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, reflectând complexitatea proiectului.

Pe traseul celor 17,7 kilometri de autostradă vor fi construite:

18 poduri și pasaje

6 tunele și un centru de monitorizare tunel

2 noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24).

