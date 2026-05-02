Primul contract finanțat prin programul SAFE a fost semnat pentru tronsonul Pașcani–Suceava al A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractele pentru proiectarea și execuția tronsonului Pașcani–Suceava al Autostrada A7, acesta fiind primul contract finanțat în România prin programul european SAFE.

Semnarea a avut loc la Suceava, în prezența premierului Ilie Bolojan, care a subliniat caracterul de premieră al finanțării.

„Este un moment important pentru țara noastră pentru că se semnează primul contract finanțat din Programul SAFE pentru România, un Program care urmăreşte să avem o țară mai sigură, o țară cu granițe puternice și finanțarea acestei infrastructuri cu rol dual, civil-militar, face parte din obiectivele care vor fi finanţate în următorii trei ani de zile prin Programul SAFE.

Soluţia de finanţare pentru a putea duce lucrările mai departe a impus transferul în Programul SAFE, pentru că altfel supracontractările erau destul de mari și capacitatea de finanțare era limitată”, a declarat premierul.

Tronsonul Pașcani–Suceava are o lungime de aproximativ 62 de kilometri și este împărțit în două loturi. Valoarea totală a contractelor este de circa 6 miliarde de lei (aproximativ 1,16 miliarde euro), fără TVA.

Durata de realizare este de 30 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este anul 2029.

Contractele au fost atribuite unei asocieri de companii românești, din care fac parte SA&PE Construct, Spedition UMB și Tehnostrade.

Premierul a mai declarat că proiectul are și o componentă strategică: „Aceste investiții în infrastructură au nu doar un rol economic, ci și unul legat de mobilitatea militară”.

Autoritățile precizează că finanțarea prin SAFE este destinată proiectelor cu utilizare duală, civilă și militară, și reprezintă o nouă sursă de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România.

