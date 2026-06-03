Primul birou extern al Camerei de Comerț a României – în China, la Guangzhou

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) va deschide la Guangzhou, capitala provinciei chineze Guangdong, primul birou de reprezentare externă din istoria instituției, care va funcționa ca punct de contact permanent pentru facilitarea schimburilor economice și educaționale dintre România și China.

Premiera este anunțată după întâlnirea pe care președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut-o marți cu o delegație cu reprezentare la nivel de guvern provincial, mediu de afaceri, comerț internațional și diplomație economică din provincia Guangdong, condusă de Zhang Guozhi, viceguvernator.

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul misiunii economice organizate de CCIR în Republica Populară Chineză și a prilejuit discuții privind consolidarea relațiilor economice, comerciale și culturale dintre România și una dintre cele mai dinamice provincii ale Chinei, notează instituția.

„Am decis să deschidem la Guangzhou primul birou de reprezentare externă din istoria instituției noastre, un semnal clar al importanței pe care o acordăm acestui parteneriat. Biroul va funcționa ca un punct de contact permanent, facilitând schimburile în ambele sensuri: în domeniul afacerilor, dar și în cel educațional, pentru companiile românești și chinezești deopotrivă. Suntem încrezători că această prezență instituțională la Guangzhou va contribui la aprofundarea cooperării bilaterale și va deschide noi oportunități pentru antreprenorii din ambele țări. România și China construiesc împreună o relație economică solidă, iar CCIR își asumă un rol activ în această direcție. Suntem convinși că apropierea dintre mediile de afaceri ale celor două țări reprezintă fundația pe care se pot construi parteneriate durabile și reciproc avantajoase”, a declarat președintele CCIR, citat în comunicatul trimis de CCIR.

Oficialii Guangdong, cea mai puternic industrializată și bogată provincie din China, declară că sunt interesați de dezvoltarea relațiilor din domeniul turismului, educației, culturii și sănătății

Zhang Guozhi, viceguvernator al provinciei Guangdong, a afirmat că provincia Guangdong acordă o importanță deosebită României și își dorește o dezvoltare a schimburilor în domeniul turismului, educației, culturii și sănătății.

„CCIR joacă un rol foarte important în cooperarea dintre cele două țări, iar provincia Guangdong acordă o importanță deosebită României. Volumele în creștere ale schimburilor noastre comerciale confirmă că există un moment favorabil pe care trebuie să îl valorificăm. Ne dorim să îmbunătățim relațiile bilaterale încurajând companiile românești să investească în provincia Guangdong și, în egală măsură, pe cele chinezești în România, dar și să dezvoltăm schimburile în domeniul turismului, educației, culturii și sănătății. Relațiile dintre popoarele noastre au o istorie îndelungată în ceea ce privește colaborarea pe plan economic, iar aceasta reprezintă cea mai bună bază pe care putem construi viitorul. Suntem convinși că potențialul acestui parteneriat este departe de a fi atins și că pașii pe care îi facem astăzi vor aduce beneficii concrete pentru ambele părți”, a declarat Zhang Guozhi.

Guangdong este cea mai puternic industrializată și bogată provincie din China, fiind considerată motorul economiei naționale.

Capitala provinciei este la Guangzhou, însă Shenzhen este declarată capitala tehnologică.

Zona este considerată „fabrica lumii”, generând un volum masiv de exporturi internaționale, iar principalele industrii din provincie sunt cele de înaltă tehnologie – electronică, robotică, automobile și electrocasnice.

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