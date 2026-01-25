Primele informații și declarații de după discuțiile tripartite SUA-Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi – Chestiunea teritorială, principala problemă rămasă nerezolvată. O nouă rundă de negocieri duminica viitoare

Oficialii americani au declarat sâmbătă că discuțiile au fost constructive, chiar dacă nu a fost finalizat un acord de pace în timpul primei întâlniri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la invazia rusească, acum aproape patru ani.

Toate părțile au convenit să se întâlnească din nou duminica viitoare pentru a continua negocierile, au adăugat oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Prima rundă de discuții a avut loc pe parcursul a două zile, vineri și sâmbătă, la Abu Dhabi, unde delegația americană a fost condusă de emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, care este și ginerele lui Donald Trump. Ambii emisari s-au întâlnit separat în ultimele zile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele rus Vladimir Putin.

Delegația rusă de la Abu Dhabi a fost condusă de Igor Kostyukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General al Armatei Ruse. Negociatorii ucraineni sunt conduși de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Oficialii americani au declarat că discuțiile privind garanțiile de securitate – o prioritate pentru ucrainenii – sunt foarte avansate și că există un cadru care a fost revizuit de NATO și alte țări europene.

Zelenski, care a numit, de asemenea, discuțiile trilaterale „constructive”, a spus că cele mai spinoase probleme sunt controlul asupra teritoriului din estul Ucrainei și soarta centralei nucleare de la Zaporijia, pe care forțele ruse au ocupat-o în primele zile ale războiului. Oficialii americani au declarat sâmbătă că nu este încă un cadru final convenit privind soarta centralei, dar au spus că partajarea energiei produse de centrală va fi o parte esențială a oricărui acord la care se va ajunge. Oficialii nu au furnizat detalii despre negocierile privind teritoriile.

Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că a avut o întrevedere „bună” cu Volodimir Zelenski la Davos, unde a participat la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial, și și-a exprimat speranța reînnoită că războiul început de Rusia acum patru ani se va încheia.

După discuțiile de vineri de la Abu Dhabi, Rusia a lansat peste 370 de drone și 21 de rachete asupra Ucrainei peste noapte, lovind Kievul și regiunea înconjurătoare, precum și alte părți ale țării. Numai la Kiev, atacul a lăsat aproximativ 800.000 de clienți fără electricitate, în timp ce jumătate din blocurile din orașul cu peste 3 milioane de locuitori nu au încălzire, au declarat autoritățile ucrainene. Temperaturile scad noaptea până la -12 °C.

Rusia: Discuțiile vor continua

De cealaltă parte, Ministerul rus de Externe a transmis sâmbătă că Moscova rămâne deschisă continuării dialogului, a relatat agenția de știri de stat RIA la finalul celei de-a doua zi a trilateralei găzduită la Abu Dhabi.

Problema teritorială rămâne principalul punct de dezacord între părți, iar retragerea forțelor ucrainene din Donbas rămâne o prioritate pentru Rusia, a declarat sâmbătă pentru TASS o sursă apropiată negocierilor.

„Această problemă rămâne cea mai complicată”, a spus sursa. „Retragerea armatei ucrainene din Donbas este importantă și se iau în considerare diverși parametri de securitate cu privire la această problemă”.

Zelenski: Discuțiile au fost „constructive”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că cele două zile de întâlniri trilaterale cu Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi s-au încheiat cu discuții „constructive” privind „parametrii posibili pentru încheierea războiului”.

După rarele întrevederi din acest sfârșit de săptămâna, liderul de la Kiev a adăugat că reprezentanții militari au identificat problemele care vor fi discutate la o posibilă nouă întâlnire, care ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, potrivit France 24.

Un oficial ucrainean a declarat că, deși s-au înregistrat „progrese semnificative”, încă nu este clar dacă Putin dorește cu adevărat să pună capăt războiului și dacă le va acorda negociatorilor săi puterea de a încheia un acord. „Este prea devreme pentru a da un verdict”, a afirmat oficialul ucrainean.

Negocieri directe Rusia-Ucraina

Un purtător de cuvânt al guvernului Emiratelor Arabe Unite a declarat că a avut loc o întâlnire față în față între Ucraina și Rusia, un eveniment rar în războiul care durează de aproape patru ani, declanșat de o invazie rusă pe scară largă, iar negociatorii au abordat „elementele restante” ale cadrului de pace al Washingtonului.

Privind dincolo de negocierile de săptămâna viitoare de la Abu Dhabi, un official american și-a exprimat speranța că vor urma alte discuții, posibil la Moscova sau Kiev.

„În opinia noastră, astfel de întâlniri trebuie să aibă loc înainte de a ajunge la o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski sau la o întâlnire trilaterală între Putin, Zelenski și președintele Trump. Dar nu cred că suntem atât de departe de acest moment”, a declarat oficialul.

