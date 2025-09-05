Primele detalii despre forța europeană pentru Ucraina. WSJ: Peste 10.000 de militari ar urma să fie mobilizați. Misiunea lor – să asigure instruirea armatei ucrainene și să descurajeze o nouă invazie rusă

Apar primele detalii despre forța europeană anunțată de președintele francez, Emmanuel Macron, după reuniunea de joi a „Coaliției celor care vor” și discuțiile cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump.

Un diplomat european a declarat, pentru Wall Street Journal, că șefii armatelor europene au elaborat un plan detaliat pentru o desfășurare care include două grupuri de forțe terestre în Ucraina: unul pentru a oferi instruire și asistență armatei ucrainene și un al doilea, separat, pentru a descuraja o viitoare invazie rusă.

Planul prevede desfășurarea a peste 10.000 de soldați, a spus diplomatul, adăugând, pe de altă parte, că patrulele pentru protejarea spațiului aerian al Ucrainei vor proveni de la forțe cu baza în afara țării. Acest plan a beneficiat de contribuția unor generali americani implicați în discuții, printre care s-a numărat și șeful Comandamentului Operațiunilor Aliate al NATO.

Președintele american, Donald Trump, s-a arătat recent deschis la ideea ca SUA să ofere Ucrainei garanții de securitate, fără a da detalii în privința formei pe care ar lua-o acest sprijin. Luna trecută, el a semnalat că SUA sunt pregătite să utilizeze puterea aeriană pentru a sprijini o forță de securitate europeană în Ucraina, excluzând însă desfășurarea de trupe terestre.

Oficialii europeni sunt încrezători că SUA se vor angaja să continue să ofere sprijin în materie de recunoaștere și informații în Ucraina.

La rândul lor, oficialii ucraineni au insistat pentru o implicare puternică a SUA în garanțiile de securitate postbelice, argumentând că Rusia nu va lua în serios niciun fel de garanții de securitate occidentale fără puterea militară a SUA care să le susțină.

Trump a declarat, miercuri, că îl va suna pe Putin în „următoarele câteva zile”, în încercarea de a ieși din impasul negocierilor de pace. „El știe care este poziția mea. Oricare ar fi decizia lui, vom fi fie mulțumiți, fie nemulțumiți. Și dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se vor întâmpla lucruri”, a spus liderul de la Casa Albă.

Liderii „Coaliției celor care vor” au stabilit joi, la Paris, garanții de securitate solide pentru Ucraina, în coordonare cu președintele american, Donald Trump. Susținerea pentru „revigorarea” armatei ucrainene va continua, iar 26 de țări sunt gata să se implice „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura pacea, după un acord între părțile beligerante, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii.



Liderul de la Élysée a avut un mesaj și pentru Vladimir Putin: Rusia riscă sancțiuni suplimentare dacă va continua să refuze pacea și să absenteze de la summiturile bilaterale și trilaterale despre care s-a discutat după întâlnirea Trump-Putin din Alaska.

