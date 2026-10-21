Primele detalii de la întâlnirea Steve Witkoff – Vladimir Putin: SUA îi cer Rusiei reluarea negocierilor în format trilateral, cu Ucraina – Vladimir Putin ar fi acceptat

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Vladimir Putin a acceptat propunerea americană de a se relua negocierile în format trilateral – potrivit agenției Reuters.

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Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin să ia în considerare reluarea negocierilor trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, după discuțiile de la Oslo cu Volodimir Zelenski și lideri europeni. Witkoff a venit la Sankt Petersburg cu documente despre care a spus că conțin noi propuneri pentru un posibil acord de pace, iar Putin a ridicat, la rândul său, posibilitatea unei întâlniri cu Trump în China.

În debutul întâlnirii cu Putin, Witkoff a descris negocierile de marți de la Oslo drept productive și a afirmat că acestea au creat „un anumit impuls” în procesul diplomatic. Emisarul american i-a spus lui Putin că speră ca discuțiile trilaterale directe, mediate de Washington, să poată fi reluate.

„Avem multe de discutat astăzi, pe agenda noastră. Trebuie să vorbim despre unele dintre întâlnirile care au avut loc ieri la Oslo. Cred că au fost productive și cred că există un anumit impuls. Sper că întâlnirea de astăzi poate reprezenta încă un pas înainte în procesul de pace și în discuțiile despre modul în care putem soluționa conflictul din Ucraina. (…) Unul dintre lucrurile pe care sper să le realizăm astăzi este să avem o discuție bună despre posibila reluare a negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite. Sper că ați putea lua în considerare acest lucru ca pe un următor pas în procesul de pace, astfel încât să putem începe discuții între echipele tehnice despre care ar trebui să fie pașii următori. Cred că acest lucru este important și sper că, chiar dacă nu vom avea astăzi o soluție, simplul fapt că discutăm despre acest lucru și analizăm care ar putea fi următorul pas ar fi important. Cred că întreaga lume așteaptă să audă acest lucru”, i-a spus Witkoff lui Putin.

Vladimir Putin proposed to Steve Witkoff discussing a possible meeting with Donald Trump in China



He also asked to convey thanks to both Trump and First Lady Melania Trump for her contribution to resolving humanitarian issues.



Putin said the first tankers with diesel fuel “will… pic.twitter.com/ufrasqRdth — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

Administrația Trump îi oferă lui Putin normalizarea relațiilor economice cu SUA ca motivație pentru încheierea războiului

Witkoff a adăugat că „cooperarea comercială și economică dintre guvernele noastre este un exemplu al posibilităților care pot exista în viitor”.

Acesta a lăudat cooperarea administrației Trump cu Kirill Dmitriev, directorul fondului suveran de investiții al Rusiei, cu care negociatorii americani au explorat posibile acorduri comerciale.

„Cred că relația de lucru cu Kirill a fost foarte, foarte bună. (…) Cred că Departamentul Trezoreriei lucrează acum separat cu tine și cred că acest lucru ne ajută să înțelegem ce posibilități există între cele două națiuni ale noastre. Vorbim deja deschis despre acest lucru chiar și cu ucrainenii, pentru a le oferi o idee despre posibilitățile care vor exista atunci când acest conflict se va încheia”, a mai spus Witkoff.

Witkoff a precizat că documentele aduse la întâlnire conțin mai multe idei privind un eventual acord de pace. Jared Kushner, care a participat virtual și la negocierile de la Oslo, s-a alăturat prin telefon discuțiilor cu Putin pentru a-i prezenta alte propuneri.

„Am adus câteva documente pe care să le analizați. Sunt, în esență, câteva idei despre diferitele elemente ale unui posibil acord de pace între Rusia și Ucraina și le veți putea citi ulterior, în ritmul dumneavoastră”, i-a mai spus Witkoff lui Putin.

Un oficial american declarase anterior că reuniunea din Norvegia de marți a produs „progrese semnificative” spre o abordare coordonată a SUA, Ucrainei și Europei față de Rusia.

Ce i-a spus Putin lui Witkoff

În debutul întâlnirii, Vladimir Putin a oferit detalii despre discuția telefonică avută în urmă cu 2 săptămâni cu președintele Trump.

„Domnule Witkoff, suntem încântați să vă vedem de această dată la Sankt Petersburg. Știu că ieri ați avut o întâlnire în Norvegia și, bineînțeles, sunt curios să aflu care au fost rezultatele acesteia. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și, desigur, președintelui Trump pentru atenția acordată soluționării crizei ucrainene. Știu că președintele Trump acordă o importanță deosebită acestei chestiuni, în primul rând din considerente umanitare. În timpul ultimei noastre convorbiri telefonice, el a subliniat necesitatea de a pune capăt acestei crize umanitare”, a spus Putin.

În ceea ce privește perspectivele relansării relațiilor economice ruso-americane după încheierea războiului, Putin a afirmat că Rusia ar putea furniza Statelor Unite cantități importante de îngrășăminte. Liderul rus s-a oferit, de asemenea, să ajute Washingtonul în relația cu Iranul.

„Cred, de asemenea, că ar fi în interesul ambelor părți să discutăm planurile noastre privind restabilirea relațiilor bilaterale și, în special, a contactelor economice dintre țările noastre. Dacă considerați oportun, aș fi foarte interesat să aflu și evaluarea dumneavoastră asupra situației din Orientul Mijlociu și asupra situației din jurul Iranului. Știți că avem o relație specială, bazată pe încredere, cu partenerii și prietenii noștri din Iran și că am construit această relație de-a lungul mai multor decenii. Prin urmare, dacă putem contribui în vreun fel la soluționarea acestei situații, suntem dispuși să o facem. Cunoașteți foarte bine propunerile noastre în această privință (preluarea uraniului îmbogățit al Iranului în Rusia – n.r.). Așadar, acestea, precum și alte subiecte, s-ar putea afla în centrul agendei noastre de astăzi”, a afirmat dictatorul de la Kremlin.

Putin a propus și discutarea unei posibile întrevederi cu Donald Trump în China. Liderul rus a ridicat într-o altă discuție cu președintele american posibilitatea unei reuniuni trilaterale Trump-Putin-Xi Jinping cu ocazia summitului APEC de luna viitoare din China, însă până în prezent nu a fost anunțat un acord privind organizarea acesteia.

„Există, de asemenea, subiectul unei posibile viitoare întâlniri în Republica Populară Chineză. Avem și în această privință anumite considerații pe care aș dori să vi le prezint”, a afirmat Putin.

De notat că întâlnirea a fost precedată de un gest diplomatic, respectiv eliberarea de către Rusia a lui Stephen Hubbard, profesor american pensionar (74 ani) pe care Washingtonul îl considera deținut pe nedrept de mai bine de 4 ani.

Rusia începe livrările de motorină către SUA

Un subiect separat al discuțiilor a fost acordul privind exporturile rusești de motorină către Statele Unite. Witkoff i-a mulțumit lui Putin, în numele administrației Trump, pentru ridicarea interdicției de export, afirmând că aceasta este „un exemplu că putem lucra împreună”.

Vicepremierul rus Alexander Novak a anunțat de altfel că primul petrolier cu motorină pentru SUA ar urma să plece joi și va transporta aproximativ 40.000 de tone. Alte transporturi vor urma, potrivit lui Novak, Moscova susținând că va încerca să acopere necesarul american în limita capacităților sale.

Putin a declarat separat că mai multe petroliere sunt pregătite și că primele livrări vor pleca în următoarele două-trei zile.

Acordul prevede, potrivit anunțului din debut de octombrie al lui Trump, livrarea inițială a 300.000 de tone de motorină rusească, urmată de 500.000 de tone în noiembrie și ulterior de încă un milion de tone. Înțelegerea a fost încheiată într-un moment în care prețurile combustibililor din SUA și din lume au crescut puternic, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

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