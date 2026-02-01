Primele date despre cum au încheiat economiile europene ultimele luni din 2025: Germania, creștere surprizătoare, a ajuns la nivelul din 2019. Polonia, spectacol în economiile ECE

Cu o creștere de 0,3% de la trimestru la trimestru, economia Germaniei a ieșit în sfârșit din stagnare la finalul anului trecut, comentează analiștii ING Bank, pe seama datelor statistice publicate vineri.

„O redresare ciclică este clar în curs de formare, însă este nevoie de mai mult pentru a îmbunătăți potențialul de creștere”, punctează ei.

Economia Germaniei a crescut ușor peste estimarea preliminară de 0,2% raportată acum două săptămâni), lăsând în urmă recesiunea tehnică din vară. „Detaliile vor fi publicate abia în februarie, dar pe baza indicatorilor lunari disponibili și a comunicatului biroului de statistică, consumul public și cel privat au fost principalii factori ai creșterii”, susțin economiștii băncii olandeze.

Ei avertizează totuși că această surpriză pozitivă trebuie pusă în perspectivă.

Economia Germaniei are în prezent aceeași dimensiune ca în 2019

Prinsă între presiuni ciclice și structurale, economia Germaniei are în prezent aceeași dimensiune ca în 2019, cu o rată de creștere potențială de cel mult 0,5%. Investițiile slabe și lipsa reformelor în anii 2010, precum și ascensiunea Chinei din destinație de export în rival sistemic, au împins economia într-o stagnare de facto. Modelul de afaceri orientat spre export a fost supus unei presiuni severe.

„Deși o îmbunătățire ciclică este în curs, stimulată de impulsul fiscal, sunt necesare reforme structurale și mai multe investiții pentru a îmbunătăți creșterea potențială”, avertizează ei.

Economia germană are nevoie, în opinia lor, de o transformare aproape completă, de la măsuri cunoscute precum reducerea birocrației și introducerea guvernării electronice, până la abordarea poverii financiare a schimbărilor demografice sau oferirea de stimulente prin reduceri de taxe.

Spania rămâne performerul zonei euro

Datele naționale publicate în această dimineață arată că PIB-ul zonei euro a crescut cu un ritm ușor peste așteptări, de 0,3% trimestru la trimestru în T4. Spania a rămas performerul principal, în timp ce Germania, Franța și Italia au înregistrat creșteri modeste.

PIB-ul Italiei a crescut și el peste așteptări, cu 0,3% trimestru la trimestru în T4, datorită unei revigorări a cererii interne. În Franța, creșterea a încetinit de la nivelul de 0,5% din trimestrul al treilea la 0,2% în ultimele trei luni ale anului.

„Atât exporturile, cât și investițiile au încetinit, dar a fost încurajator faptul că consumul gospodăriilor, care fusese foarte slab în trimestrele anterioare, s-a accelerat. Incertitudinea politică internă din Franța pare să fi avut un impact redus asupra economiei și credem că acest lucru va rămâne probabil valabil și anul acesta, deși creșterea este totuși probabil să rămână destul de modestă”, arată și analiștii Capital Economics într-o notă transmisă investitorilor.

Spania a fost din nou cea mai performantă dintre economiile majore, cu un PIB în creștere cu 0,8% trimestru la trimestru, datorită avansului susținut al consumului, investițiilor și exporturilor.

„Ne așteptăm ca Spania să continue să depășească performanțele altor economii pentru o perioadă, deoarece imigrația ridicată stimulează ocuparea forței de muncă și cererea internă”, mai punctează specialiștii citați.

Sondajele de afaceri din ianuarie oferă o imagine mixtă asupra evoluției economiei la începutul lui 2026. Economiștii se așteaptă ca PIB-ul să continue să crească în jurul ritmului actual și în acest an, „deoarece creșterea potențială rămâne modestă, în timp ce stimulul fiscal din Germania se dovedește mai redus decât s-a sperat și este în mare parte compensat de politici fiscale mai restrictive în alte țări.”

Europa Centrală și de Est: Redresarea Poloniei a prins avânt, în timp ce Ungaria a rămas în urmă

Datele privind PIB-ul din Europa Centrală publicate vineri arată că redresarea Poloniei a prins avânt, în timp ce Ungaria a rămas în urmă.

Datele anuale privind PIB-ul Poloniei pentru 2025 arată că economia a crescut cu 3,6% anul trecut (peste prognoza de 3,5%).

Performanțele din alte țări au fost mai slabe:

Creșterea PIB-ului în Cehia a încetinit ușor de la 0,8% trimestru la trimestru (+2,8% an/an) în T3 la +0,5% t/t (+2,4% a/a) în T4,.

Economia Ungariei a crescut cu doar 0,2% t/t, ceea ce a dus la o creștere anuală de 0,7% în T4 (consens: 0,8%).

Structura datelor pentru Polonia arată că revenirea investițiilor a contribuit la accelerarea creșterii anul trecut, susținută de deblocarea fondurilor UE. Celelalte comunicate nu conțin detalii privind structura creșterii, însă comunicatul din Ungaria a menționat că „performanța economică a fost încetinită în principal de scăderea din industrie”.

„Credem că activitatea economică din regiune va fi susținută în trimestrele următoare de o consolidare modestă a cererii externe, pe măsură ce creșterea PIB-ului în Germania se va accelera. Cu ratele dobânzilor aproape de niveluri neutre în Polonia și Cehia, condițiile monetare vor fi de asemenea mai favorabile decât anterior. Politica fiscală relaxată va fi un alt factor care va sprijini Polonia”, mai arată analiștii Capital Economics.

