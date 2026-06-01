Primele computere Windows cu procesoare Nvidia – prezentate săptămâna viitoare

Primele computere Windows cu procesoare dezvoltate de Nvidia drept unitate centrală principală vor fi prezentate săptămâna viitoare, de către cele două companii, conform unui articol publicat de Axios, citat de Reuters.

Noile dispozitive vor fi lansate în cadrul târgului tehnologic Computex din Taiwan şi al conferinţei Microsoft Build din San Francisco.

Noile PC-uri vor fi produse atât sub marca Surface a Microsoft, cât şi de alţi producători importanţi, inclusiv Dell.

Nvidia intră, astfel, pe piața computerelor personale

Lansarea marchează intrarea Nvidia pe piaţa procesoarelor pentru calculatoare personale, un segment dominat în prezent de Intel şi AMD. Noile cipuri vor utiliza arhitectura Arm, aceeaşi tehnologie care stă la baza procesoarelor dezvoltate de Apple pentru gama Mac şi a procesoarelor Qualcomm folosite în unele laptopuri Windows.

Microsoft încearcă de mai mulţi ani să reducă dependenţa de procesoarele tradiţionale x86 şi să promoveze cipuri mai eficiente energetic, care oferă o autonomie mai mare a bateriei. Cu toate acestea, până acum, tranziţia nu a generat o creştere semnificativă a vânzărilor de PC-uri Windows.

Analiştii consideră că implicarea Nvidia ar putea schimba situaţia, datorită poziţiei dominante a companiei în domeniul inteligenţei artificiale şi integrării tot mai puternice a funcţiilor AI în calculatoarele personale.

Reuters a relatat încă din 2023 că Nvidia lucra la dezvoltarea unor procesoare compatibile cu sistemul de operare Windows, folosind tehnologia Arm.

Agenții de inteligență artificială nu vor mai depinde de cloud și vor executa diverse sarcini în computer

Pe lângă noile dispozitive hardware, Microsoft este aşteptată să prezinte şi funcţii software care permit agenţilor de inteligenţă artificială să execute local diverse sarcini direct pe computer, fără a depinde permanent de servicii cloud.

În ultimele zile, conturile oficiale de pe reţeaua X ale Windows, Nvidia şi Arm au publicat mesaje cu sloganul ”O nouă eră a PC-ului”, sugerând iminenţa anunţului.

Dacă lansarea va avea succes, aceasta ar putea reprezenta cea mai importantă provocare pentru dominaţia Intel şi AMD pe piaţa calculatoarelor Windows din ultimii ani şi ar putea intensifica competiţia cu Apple, care utilizează deja propriile procesoare din seria M în computerele Mac.

