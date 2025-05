Primarul Varșoviei, favorit la prezidențialele de duminică. Victoria sa i-ar face viața mai ușoară premierului Tusk, dar există și o veste proastă – extrema dreapta este în ascensiune

Primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski (foto stânga), conduce în sondajele pentru alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai. Al doilea tur de scrutin este programat pe 1 iunie, când, cel mai probabil, edilul Platformei Civice (Partidul lui Donald Tusk) îl va înfrunta pe Karol Nawrocki, susținut de partidul conservator Lege și Justiție (PiS). În paralel însă, o mișcare de extremă dreapta în plină ascensiune divizează dreapta politică poloneză și declanșează o reflecție mai amplă asupra viitorului țării.

Premierul Donald Tusk (foto dreapta) are nevoie de o victorie a lui Rafał Trzaskowski la alegerile prezidențiale pentru a-și pune în aplicare planul de reforme. Tusk a avansat în prima ligă a liderilor europeni, așa cum a demonstrat vizita de sâmbătă la Kiev, alături de Friedrich Merz , Emmanuel Macron și Keir Starmer, scrie Politico. Tusk conduce o țară care este cel mai mare contribuitor la bugetul NATO, are cea mai mare armată din Europa, după Turcia, și are una dintre cele mai bune performanțe economice din lume. Dar strălucirea politicii sale externe a fost umbrită de performanțele slabe pe plan intern, unde agenda sa de reforme a fost blocată de președintele în exercițiu Andrzej Duda, aliat al PiS.

O victorie a lui Rafał Trzaskowski ar putea schimba acest scenariu, deoarece legislația guvernamentală nu ar mai fi supusă veto-ului prezidențial – lucru care s-a întâmplat din nou săptămâna aceasta, când Duda a respins o inițiativă de reformă a plăților de securitate socială.

Candidatul PiS, în dificultate

Pe tot parcursul campaniei electorale, Rafał Trzaskowski a condus în sondaje, dar, la un moment dat, distanța față de principalul său rival, Karol Nawrocki (foto), începuse să se micșoreze. Inițial stângaci în lumina reflectoarelor, candidatul susținut de PiS a început să progreseze vizibil, totul culminând cu o scurtă vizită îm Biroul Oval, pe 2 mai, când președintele american Donald Trump i-ar fi spus: „Vei câștiga!”.

Însă popularitatea lui Nawrocki a avut de suferit, în ultimele săptămâni, din cauza acuzațiilor că ar fi achiziționat un apartament în schimbul îngrijirii unui pensionar vulnerabil, dar că nu și-ar fi respectat angajamentul. Faptul că a donat apartamentul unei organizații caritabile nu a rezolvat problema de imagine.

În timpul ultimei dezbateri dintre cei 13 candidați, difuzată luni seara la televiziunea poloneză, Nawrocki a fost ținta unor atacuri virulente din partea rivalilor săi. „Înșelăciunea ta este cu adevărat incredibilă”, i-a spus Trzaskowski, în timp ce Szymon Hołownia, președintele parlamentului și, de asemenea, candidat, a declarat: „Să fiu clar: Karol Nawrocki este un mincinos”.

Un sondaj de opinie realizat de organizația IBRIS a arătat că Trzaskowski îl devansează pe Nawrocki cu 31,5% față de 23,6%. În turul al doilea, care va avea loc pe 1 iunie, când cei doi candidați cu cele mai multe voturi se vor înfrunta, Trzaskowski i-ar învinge atât pe Nawrocki, cât și pe candidatul de extremă dreapta Sławomir Mentzen.

Problemele lui Nawrocki se reflectă asupra PiS, a declarat Rafał Chwedoruk, profesor de științe politice la Universitatea din Varșovia. „Este unul dintre cele mai mari mistere politice din ultimii ani. Cum se face că un partid politic mare și profesionist, cu atâtea campanii victorioase la activ, propune un candidat care are atâtea probleme încă de la început?”, a spus Chwedoruk.

În ciuda problemelor sale, Nawrocki rezonează cu alegătorii naționaliști, religioși și mai conservatori, care constituie nucleul susținătorilor PiS. Nawrocki îl numește adesea pe Trzaskowski „adjunctul lui Tusk”, asociindu-l pe rivalul său cu bilanțul guvernului în materie de apărare și securitate, precum și cu politicile nepopulare ale UE în domeniul migrației. „Spun nu centrelor de integrare a imigranților. Vreau centre de deportare!”, a declarat Nawrocki sâmbătă, în cadrul unui miting în orașul Białystok, din estul țării, aproape de granița cu Belarus.

50% dintre polonezi spun că țara se îndreaptă într-o direcție greșită

De cealaltă parte, Rafał Trzaskowski se străduiește să transmită un mesaj prudent, de centru, cu referiri atent calculate atât la conservatori, de exemplu în ceea ce privește migrația, cât și la alegătorii de stânga, în ceea ce privește drepturile femeilor.

Trzaskowski promite că, dacă va deveni președinte, îi va ușura viața lui Tusk, neopunându-se guvernului în chestiuni precum facilitarea accesului la avort. Femeile au jucat un rol crucial în victoria lui Tusk din 2023, dar deja se manifestă frustrarea față de ritmul lent al reformelor ulterioare. Guvernul s-a străduit să-și îndeplinească promisiunile privind anularea controversatelor reforme judiciare ale PiS, stimularea protecției mediului, relaxarea restricțiilor draconice privind avortul și pedepsirea funcționarilor corupți ai PiS.

Potrivit unui sondaj realizat de CBOS, o companie de sondaje de stat, 50% dintre polonezi consideră însă că țara lor se îndreaptă în direcția greșită, în creștere cu 5 puncte procentuale față de anul precedent și cu 13 puncte procentuale de la preluarea mandatului de către premierul Donald Tusk.

Avantajul strategic al lui Trzaskowski ar putea fi faptul că baza sa electorală – oamenii care vor merge la vot și îl vor vota indiferent de circumstanțe – este mai mare decât cea a lui Nawrocki, a arătat un sondaj realizat în martie.

Un perturbator de extremă dreapta

În lupta pentru funcți supremă în stat va avea un cuvânt de spus și electoratul candidatului de extremă dreapta Sławomir Mentzen (foto), în vârstă de 38 de ani, cotat cu aproximativ 13% din intențiile de vot.

Mentzen susține opinii ultraconservatoare, opunându-se avortului, drepturilor LGBTQ+ și Uniunii Europene, în timp ce duce o campanie deschis anti-ucraineană. Mesajul său – transmis prin videoclipuri TikTok elegante și memabile către peste 1,5 milioane de urmăritori – combină furia anti-establishment cu naționalismul radical și economia ultra-libertariană. Formula rezonează cu tinerii alegători deziluzionați și injectează volatilitate în cursa electorală, scrie euractiv.com.

Sondajele actuale sugerează că Mentzen are puține șanse să ajungă în turul al doilea. Dar, prin fragmentarea votului conservator, el ar putea influența rezultatul final și, pe termen lung, ar putea deveni un factor decisiv în bătălia politică.

În fundal, se profilează posibilitatea unei alianțe de extremă dreapta. Unele sondaje sugerează că PiS și partidul de extremă dreapta Konfederacja, al lui Sławomir Mentzen, ar putea obține majoritatea parlamentară dacă și-ar uni forțele. Dar, deocamdată, ambele partide insistă că o astfel de parteneriat nu este luat în considerare.

„Pentru PiS, aceste alegeri sunt existențiale. Unii susțin că, dacă Nawrocki pierde, partidul s-ar putea destrăma. Și când miza este atât de mare, nu este neobișnuit să te aliezi cu un partener cu care nu ești pe deplin de acord”, explică Marta Prochwicz-Jazowski, director adjunct al biroului din Varșovia al European Council on Foreign Relations.

***