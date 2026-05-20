Primarul unei comune din Bihor, prins în flagrant luând mită pentru un contract cu fonduri europene

Primarul comunei bihorene Buduslău, Kocza Istvan (UDMR), a fost prins marți în flagrant (momentul surprins în foto), de către procurorii europeni, în timp ce primea o mită de 28.800 de euro, parte dintr-o sumă totală de 38.500 de euro solicitată pentru un contract din fonduri europene.

Comuna are sub 2.000 de locuitori după domiciliu, adică în acte, și doar 1.799 rezidenți, care locuiesc efectiv în localitate.

”Într-o anchetă condusă de Parchetul European (EPPO) din Timișoara, primarul orașului Buduslău (județul Bihor) a fost plasat ieri sub control judiciar și acuzat de corupere pasivă, în cadrul unei anchete în curs privind executarea unui contract finanțat de UE pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole”, a transmis Parchetul European, într-un comunicat.

Probele arată că, începând din octombrie 2025, primarul, care îndeplinea și funcția de responsabil financiar al autorității locale, a solicitat unui reprezentant al unei companii o mită egală cu 5 % din valoarea contractului, fără TVA.

Valoarea contractului este de aproximativ 770.000 EUR (4 milioane RON), mita solicitată fiind de 38.500 EUR (200 000 RON).

În schimb, primarul ar fi promis că va asigura derularea fără probleme a contractului și va accelera plățile pentru lucrările finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Se suspectează că funcționarul public a primit întreaga sumă în mai multe tranșe, inclusiv aproximativ 28.800 de euro (150.000 de lei) la 19 mai 2026, când a fost prins în flagrant.

Primarul este acuzat de luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, ceea ce include interdicția de a părăsi țara și interdicția de a-și exercita atribuțiile de primar în această perioadă.

