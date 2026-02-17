Primarul Ciucu propune actualizarea chiriilor pentru locuințele Administrației Fondului Imobiliar. Acum: apartament cu 2 camere, zona centrală, chirie de 147 de lei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, că va propune Consiliului General (CGMB) un proiect de actualizare la nivelul pieței a chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuințe de la Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din 2017.

De exemplu, chiria unui apartament de două camere din zona centrală, care în prezent este închiriat de administrația locală cu 147 de lei, va ajunge la o chirie de1.568 lei pe lună.

„Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru ‘locuințele convenabile’ pe care le administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani! (…) Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi”, a transmis Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Chirile actuale și cele propuse

Chiria pentru o garsonieră costă în prezent 115 lei, pentru circa 35 de metri pătrați, iar după actualizare se va ridica la 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere chiria este de 147 de lei pentru 56 de metri pătrați, propunându-se creșterea la 1.568 de lei în zona centrală și la 896 de lei în zona C.

Pentru o locuință cu trei camere de la 171 de lei pentru 70 de metri pătrați se vizează o majorare a chiriei la 1.960 de lei în zona centrală și 1.120 de lei în zona C.

„Să fie mai clar despre ce vorbim… Acum prețul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urmă cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor. Vorbim despre 4.050 de astfel de locuințe”, a mai spus primarul general al Capitalei.

