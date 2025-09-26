Primăria Sectorului 2, creștere spectaculoasă a numărului de concedii medicale, în contextul anunțării reorganizării; a fost sesizat Colegiul Medicilor

Primăria Sectorului 2 din Bucureşti a sesizat Colegiul Medicilor după ce a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de îmbolnăviri în rândul angajaților, în contextul reorganizării instituției – în luna iulie, au fost acordate 1.142 de zil e de concediu medical, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile suplimentare implicate de aceste concedii au fost estimate de primărie la aproximativ 250.000 de lei.

Colegiul Medicilor din Bucureşti a primit vineri sesizarea de la Primăria Sectorului 2, dar a recomandat trimiterea la Casa de Sănătate documentele ce ridică suspiciuni.

Dacă CNAS va identifica nereguli, respectiv faptul că medicii prescriptori nu au respectat prevederile legale, spune Colegiul Medicilor din București, atunci organismul profesional va discuta cazurile şi va decide eventuale măsuri.

”Astfel, strict pe sesizarea primită, recomandăm ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise către Casa de Asigurări de Sănătate pentru verificarea acestora conform legii-oug 158, urmând ca în eventualitatea în care se constată nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale şi/sau celor deontologice, documentele să fie trimise Comisiei de Disciplină a CMMB pentru analiză şi eventuale măsuri”, a mențional Colegiul, într-un comunicat.

Mai puține concedii medicale, scădere cu 20% la nivel național, după declanșarea controalelor din această vară

Numărul concediilor medicale nejustificate a scăzut atât în comparație cu anul 2024, cât și cu intervalul mai – august din 2025, anterior declanșării verificărilor la nivel național și a intrării în vigoare a noilor măsuri.

Reamintim că de la 1 august 2025 se aplică modificările privind plata concediilor medicale acordate pentru boala obișnuită (cod indemnizație 01), modificări prevăzute de Legea 141/2025, care duc la micșorarea cuantumului. Una dintre schimbările operate în cadrul măsurilor de corecție bugetară prevede că procentul care se aplică la baza de calcul a concediului medical crește odată cu numărul de zile de concediu, ajungând la 75% din baza de calcul (așa cum se acorda anterior datei de 1 august pentru boala obișnuită) de abia din a 15-a zi de concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

De asemenea, a fost introdusă plata contribuției de sănătate pentru la concediile medicale, cu câteva excepții.

„Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical, atât în anul 2025 față de anul 2024, dar, foarte interesant, există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale din cumulat din luna mai versus august. Deci, odată cu măsurile legislative pe care împreună cu colegii le-am adoptat în luna iulie, de exemplu, o dată cu controalele la nivelul unităților sanitare sau la nivelul acelor cabinete unde erau eliberate un număr crescut de concedii medicale, iată că acest fenomen începe să se reducă și e un lucru încurajator, spun eu. Urmărim fenomenul în continuare, vom verifica în continuare situația”, a explicat săptămâna aceasta ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”Concediile medicale fără fundament medical, așa-numitele concedii medicale fictive, încep să scadă. La o primă analiză există deja o economie de peste 100 de milioane, bani care se orientează către alte programe de sănătate”, a mai spus ministrul, la Europa FM.

10% din medicii controlați, au fost sancționați

Cu ajutorul datelor din platformă, controalele CNAS se pot efectua țintit, acolo unde apar anomalii în raportare, a explicat președintele CNAS:

„Am beneficat de digitalizare și am putut să mergem țintit. Am redus numărul medicilor sau furnizorilor controlați la câteva mii, iar dintre aceștia, aproximativ 10% au primit sancțiuni. 300 și ceva de furnizori au primit sancțiuni”.

Controalele au confirmat multe din suspiciunile de care vorbea în iunie ministrul Rogobete, după ce s-a observat un fenomen straniu: concediile medicale sunt frecvent acordate în proximitatea weekendurilor și sărbătorilor legale, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind autenticitatea acestora.

Aproape o treime din totalul concediilor medicale au fost considerate suspecte, însumând peste 30 de milioane de zile libere:

„Am trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii împreună cu Corpul de Control al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în teritoriu pentru o acţiune comună de verficare în detaliu. Nu este normal şi este complet imoral ca un sistem întreg să ia din banii dedicaţi spitalelor, din tratamentele bolnavilor şi să finanţeze vacanţele unor angajaţi care beneficiază nejustificat de concedii medicale fictive”, anunța Alexandru Rogobete.

El a făcut la vremea respectivă un apel ferm către personalul medical să nu mai elibereze concedii fără temei medical real și a avertizat că vor fi luate măsuri în caz de abateri sau suspiciuni de fraudă.

„Ne costă bani (de ordinul miliardelor de lei) şi mai grav irosim resurse indispensabile pacienţilor cu afecţiuni grave (oncologice, cardiace sau AVC) care chiar au nevoie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

