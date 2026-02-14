cursdeguvernare

duminică

15 februarie, 2026

Primăria Capitalei investește 52 de milioane de euro pentru a introduce semafoare inteligente în 580 de intersecții

De Vladimir Ionescu

14 februarie, 2026

Primăria Capitalei va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din București, finanțat din fonduri europene nerambursabile și estimat la 51,9 milioane de euro, pentru fluidizarea traficului și prioritizarea transportului public.

Primarul Ciprian Ciucu a discutat miercuri detaliile proiectului cu direcțiile de investiții ale Primăriei, Poliția Locală, Administrația Străzilor, reprezentanți ai Fondurilor Externe, precum și cu profesori de la Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, care oferă expertiză tehnică.

Conform sursei, intersecțiile vor fi echipate cu senzori magnetometrici în asfalt și pe stâlpi, camere video cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, dar și butoane și dispozitive acustice pentru pietoni. Sistemul va sincroniza semafoarele și va ajusta timpii de semaforizare în funcție de numărul de mașini, luând decizii autonome bazate pe valorile de trafic. În plus, va prioritiza transportul public, astfel încât autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului.


Efectele anticipate includ fluidizarea traficului rutier, reducerea poluării și îmbunătățirea transportului în comun.

Proiectul va fi implementat în patru etape:

  1. Modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu montarea a 305 camere și 1.500 de senzori, plus tehnologia necesară;
  2. Amenajarea centrului de comandă la parterul clădirii unde funcționează Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București;
  3. Modernizarea a 185 de intersecții și treceri de pietoni;
  4. Modernizarea ultimelor 270 de intersecții și treceri de pietoni.

Studiile de fezabilitate pentru primele două etape sunt finalizate în proporție de 95%. Documentația pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile este în curs de pregătire, iar costurile totale ale proiectului sunt estimate la 51,9 milioane de euro.

(Citește și: ”Ciprian Ciucu, discuții cu BERD despre finanțarea unor proiecte de infrastructură: Modul în care e (sub)finanțată Primăria nu ne lasă altă opțiune”)

***


