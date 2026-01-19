Primăria Capitalei, împrumut de 150 mil. lei pentru plata facturilor restante către Termoenergetica

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, într-o ședință extraordinară, contractarea de la Ministerul Finanţelor a unui împrumut de maximum 150 de milioane de lei, cu o maturitate de 10 ani, din care 12 luni perioadă de graţie.

Creditul a fost solicitat de primarul general, pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare.

Banii sunt trași din veniturile din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului. Aceasta este o procedură prevăzută prin Ordonanță de Urgență (OUG), care permite unităților administrativ-teritoriale (UAT) să se împrumute în condiții mai avantajoase decât cele de pe piața bancară liberă pentru a acoperi cheltuieli urgente.

Avantajele acestui împrumut:

Procedura prin Trezorerie este mult mai rapidă decât o licitație pentru un credit bancar comercial, care ar fi putut dura luni de zile.

Dobânda este calculată în funcție de rata ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă mică (de obicei între 1% și 1.5%), fiind adesea sub costurile de piață pentru o municipalitate cu grad mare de îndatorare.

Garanția statului – întrucât destinația este „plata facturilor la energie”, statul facilitează acest transfer pentru a evita colapsul sistemului energetic național (dacă Termoenergetica nu plătește ELCEN, ELCEN nu poate plăti Romgaz/Transgaz).

Destinația banilor – facturile la căldură

Suma de 150 de milioane de lei este destinată exclusiv plății facturilor restante către Termoenergetica.

În raportul de specialitate prezentat consilierilor este invocată adresa Companiei Termoenergetica din 5 ianuarie, în care este prezentată „situaţia financiară dificilă în care se regăseşte compania”, situaţie cauzată de „restanţele mari pe care le înregistrează la plata furnizorilor de energie termică şi de arieratele înregistrate la încasarea de la municipalitate a compensaţiei pentru diferenţa de preţ a energiei termice furnizată populaţiei”.

Soldul neachitat al facturilor cu termen de scadenţă depăşit, emise de Termoenergetica pentru compensarea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică, totalizează 510 milioane lei.

Subvenția la căldură este cea mai mare cheltuială din bugetul Bucureștiului, estimările fiind că anul acesta PMB are nevoie de aproximativ 1,3 – 1,8 miliarde de lei doar pentru a acoperi această diferență de preț.

Situația:

Primăria are în acest moment restanțe de peste 510 milioane de lei către compania de termoficare (pentru perioada aprilie – noiembrie 2025).

Aproximativ 75% din această sumă va pleca imediat mai departe, către furnizorii de energie (ELCEN, Hidroelectrica, Apa Nova) pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic.

Primarul general: Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare

Primarul Ciprian Ciucu a explicat că veniturile orașului au scăzut drastic din cauza modificărilor fiscale de la nivel central (cote reduse din impozitul pe venit) și a modului în care banii sunt repartizați între Primăria Generală și primăriile de sector.

Acesta a avertizat că, fără o reformă a bugetului sau un sprijin masiv de la Guvern, Primăria Capitalei riscă incapacitatea de plată sau chiar insolvența.

De altfel, împrumutul de 150 de milioane de lei va fi făcut de la Ministerul Finanţelor.

”Urăsc să ne împrumutăm pentru a plăti datorii. Nu este normal! Am nevoie de sprijinul bucureştenilor pentru a face cu concursul Guvernului reformele necesare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a afirmat că această „facilitate” de împrumut „dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”.

Parametrii pierderilor sistemului de termoficare

Primarul Ciucu a avut luni două întâniri, una cu Termoenergetica – despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei şi alta cu ANRE – instituţia care reglementează modul în care funcţioneaza Termoenergetica şi relaţia (termeni contractuali) dintre Termoenergetica şi ELCEN.

Marți, el va discuta cu ministrul Energiei (PSD), Bogdan Ivan, despre stadiul investiţiilor pentru retehnologizarea ELCEN şi soluţiile pentru conturarea unui sistem de termoficare coerent.

”Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea lui şi eficientizarea lui”, a mai spus primarul Capitalei, pe Facebook.

Pierderile din sistem

Acum, spune primarul general, Termoenergetica nu funcţionează pe principii economice, ci “vinde cu 2 lei şi cumpară cu 3 lei”, iar costurile cu forţa de muncă sunt de doar aproximativ 13% din buget.

”Funcţionează în condiţii de eşec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare şi plăţi care a dus la penalităţi aberante): penalităţile anuale sunt dublul investiţiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii şi 60 mil. penalităţi). Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE şi am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulţumesc!”, spune primarul.

Cealaltă problemă majoră vine din diferenţa dintre pierderile tehnologice de aproximativ 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) şi pierderile reale, de circa. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur).

Primarul mai aatrage atenţia asupra faptului că ”falimentul Termoenergetica, de data acesta atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti”.

