Primarul general: STB, buget cât cel al municipiului Brașov, dar Primăria nu are om în CA-ul companiei, unde numirile au fost politice

Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii, spre exemplu către Societatea de Transport Bucureşti (STB), al cărei buget este cât cel al municipiului Braşov, a declarat sâmbătă primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu.

Cu toate acestea,că bugetul STB provine din cel al Capitalei, primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al companiei, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI), a explicat Ciprian Ciucu.

”Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge la subvenţii, care subvenţionează ce? Adică dădeam exemplu chiar deunăzi cu STB care are bugetul Braşovului. Deci gândiţi-vă la oraşul Braşov, care are propria administraţie, are străzi, are parcuri, are şcoli, are spitale, instituţii culturale, managementul deşeurilor şi aşa mai departe. Tot ce face Primăria Braşov, tot ce face, şi nu e un oraş mic Braşovul, este echivalent în bani cu învârtitul roţii la STB. Pe bune?”, a declarat primarul general, la Prima Tv, citat de News.ro.

Numirile la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov sunt făcute politic, spune primarul

”Ce este acest ADI? Este o structură între Primăria Capitalei şi STB, căreia i s-a delegat Serviciul Transport Public. Atenţie! În acest moment, primarul general nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al STB. Şi ce se întâmplă acolo, totul este controlat doar de acest ADI, această entitate între Bucureşti şi Ilfov”, a explicat Ciprian Ciucu.

Numirile la ADI au fost făcute de partidele politice, inclusiv PNL, a adăugat acesta.

”Pe mine lumea mă înjură, dar nu am un control efectiv în ceea se întâmplă în STB şi am cerut şi eu acest audit, mi-a fost refuzat nu cumva să vadă Ciucu pe ce cheltuie STB-ul acei mulţi bani.(…) Ei pregătiseră un studiu de suportabilitate care ia nişte timp să-l faci şi fusese votat de membrii PSD din ADI-TPBI. Şi din AGA de la STB. Fusese votat. Deci, propunerea mea venea pe ceva ceea ce ei deja pregătiseră, după care absolut cinic şi încă o dată ipocrit, PSD-ul n-a mai recunoscut acest lucru şi a aruncat-o doar pe mine.”, a mai afirmat primarul general.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, sţptămâna trecută, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi ”pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.

