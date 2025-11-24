Prima zi de negocieri pe Planul de pace / FT: SUA și UE pregătesc un nou plan, în 19 puncte / Prima reacție a Moscovei după modificarea documentului / Deciziile importante le vor lua Trump și Zelenski

După ore de negocieri minuțioase, echipele americane și ucrainene au ajuns la un acord cu privire la mai multe aspecte, dar au „pus între paranteze” cele mai controversate puncte – inclusiv problemele teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA – pentru a fi decise de Donald Trump și Volodimir Zelenski.

SUA și Ucraina lucrează la un nou acord de pace în 19 puncte, iar delegațiile prezente la Geneva au decis să lase prevederile cele mai sensibile din punct de vedere politic în seama președinților celor două țări, Donald Trump și Volodimir Zelenski, potrivit lui Serghei Kisliția, adjunctul ministrului de externe de la Kiev.

Serghei Kisliția, care a participat la întâlnirea de la Geneva ca membru al delegației ucrainene, a declarat pentru Financial Times că întâlnirea a fost un efort „intens”, dar „productiv”, care a dus la elaborarea unui proiect de document revizuit în detaliu.

Ucrainenii au transmis că „nu au fost împuterniciți” să ia decizii cu privire la teritoriu – în special cedarea unor regiuni, așa cum sugera proiectul inițial – care, conform Constituției țării lor, ar necesita un referendum național.

Potrivit lui Serghei Kisliția, noul proiect de acord nu seamănă deloc cu versiunea anterioară a propunerii de pace care a fost divulgată presei și care a provocat agitație la Kiev. „Au rămas foarte puține lucruri din versiunea inițială. Am dezvoltat un corp solid de convergență și câteva aspecte asupra cărora putem ajunge la un compromis. Restul va necesita decizii la nivel de conducere”, a mai spus Kislița. El a susținut că americanii au fost de acord ca efectivele armatei ucrainene să nu mai fie limitate la 600.000 de oameni, așa cum prevedea planul în 28 de puncte.

O propunere de amnistie generală pentru potențiale crime de război din proiectul inițial a fost revizuită într-un mod care să răspundă „nemulțumirilor celor care au suferit în război”, a mai spus el.

Fiecare delegație va duce acum ultimele proiecte de lucru la Washington și Kiev pentru a informa președinții, iar Administrația Trump urma să se adreseze Moscovei pentru a încerca să impulsioneze negocierile, a precizat oficialul ucrainean.

„Aștept un raport complet în această seară cu privire la progresul discuțiilor de la Geneva și la principalele puncte de interes ale partenerilor noștri. Pe baza acestor rapoarte, vom stabili următorii pași și calendarul. Vom continua coordonarea cu Europa și alți parteneri din întreaga lume”, a confirmat, luni, președintele Volodimir Zelenski.

Reacția lui Donald Trump și o convorbire cu Xi Jinping

Președintele SUA Donald Trump a avut, luni, o primă reacție după negocierile americano-ucrainene pentru pace de la Geneva, desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute.

„Este cu adevărat posibil să se înregistreze progrese importante în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun. DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE AMERICA!”, a scris Trump, pe Truth Social.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, președintele american ar urma să îl primească la Casa Albă, săptămâna această, pe Voldomir Zelenski.

Tot luni, Donald Trump a avut o convorbire despre Ucraina și Taiwan cu omologul său chinez, Xi Jinping. „China susține toate eforturile dedicate păcii și speră că toate părțile vor continua să-și reducă diferențele și să ajungă cât mai curând posibil la un acord de pace echitabil, durabil și obligatoriu, pentru a rezolva această criză la rădăcină”, a transmis ulterior agenția oficială Xinhua, referindu-se la criza din Ucraina.

Pe de altă parte, Xi a clarificat poziția oficială a Beijingului cu privire la problema Taiwanului, subliniind că reîntregirea Chinei este o parte importantă a ordinii internaționale de după Al Doilea Război Mondial.

Discuție Putin – Erdogan: Rusia respinge modificările cerute de Ucraina și de aliații europeni

Președintele rus Vladimir Putin i-a spus, luni, într-o convorbire telefonică, președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, că Rusia consideră o bază bună pentru discuții prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, prezentată de Statele Unite săptămâna trecută.

Planul modificat, la intervenția Ucrainei și a aliaților săi europeni, nu este deloc pe placul Moscovei, a ținut să spună și Iuri Ușakov, consilierul diplomatic al Kremlinului. Contrapropunerile europene privind Ucraina „par la prima vedere complet neconstructive și nu funcționează pentru Rusia”, a declarat Ușakov.

Iuri Ușakov s-a arătat mult mai optimist cu privire la planul inițial al SUA – criticat de aliații Ucrainei ca fiind pro-rus – afirmând că „nu toate, dar multe dintre prevederile acestui plan ni se par destul de acceptabile”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a promis luni că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina, salutând „un nou impuls” în negocierile de pace pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia Rusiei. „Uniunea Europeană se angajează să continue să îi ofere președintelui Zelenski tot sprijinul de care are nevoie – sprijin diplomatic, militar și economic”, a declarat el reporterilor în capitala Angolei, Luanda, după ce a prezidat o reuniune a liderilor UE privind Ucraina, în marja summitului cu Uniunea Africană.

„Angajamentul european eficient și coordonat, precum și prezența europeană puternică la Geneva ne-au permis să înregistrăm progrese semnificative în negocierile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina. Deși mai sunt multe de făcut, există acum o bază solidă pentru a merge mai departe. În acest demers, trebuie să rămânem uniți și să continuăm să punem interesele Ucrainei în centrul eforturilor noastre. Este vorba despre securitatea întregului nostru continent, în prezent și în viitor. Reuniunea de astăzi de la Luanda a reafirmat faptul că suntem uniți în sprijinul nostru pentru Ucraina”, a spus, la rândul său, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

