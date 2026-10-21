Prima vizită de lucru a premierului Niculescu, în Republica Moldova

Premierul Luca Niculescu a avut miercuri o discuție telefonică cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în cadrul căreia a convenit cu acesta ca prima sa vizită în calitate de prim-ministru să o efectueze la Chișinău, în vederea dinamizării proiectelor comune dintre cele două state.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri. Le-am solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu colegii lor de la Chișinău. L-am asigurat de tot sprijinul meu și al colegilor din Guvernul României pentru Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană”, a scris Luca Niculescu, miercuri, pe plaforma X.

Luca Niculescu: „Relaţiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă”

Noul premier a anunțat marți, în discursul din Parlament, că relațiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă, de dezvoltare a cooperării economice, în cadrul unui coridor strategic ce va conecta cele două țări și Ucraina.

”Este o etapă în care procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se accelerează, iar politica statului român trebuie să se adapteze acestei noi realităţi. România trebuie să fie principalul sprijin al Republicii Moldova în acest proces, atât prin susţinerea politică şi diplomatică a aderării la nivel european, cât şi prin asistenţa concretă pe care o putem oferi autorităţilor de la Chişinău în pregătirea integrării. Acest proces ne oferă oportunitatea de a construi o reţea mult mai solidă de relaţii şi proiecte comune în domeniile energetic, economic, al infrastructurii şi al securităţii, care să apropie cele două ţări şi să pregătească integrarea Republicii Moldova în spaţiul european”, a afirmat Niculescu.

Războiul din Ucraina schimbă profund geografia economică şi strategică a Mării Negre. Portul Constanţa, Dunărea, infrastructura de transport şi legăturile cu Republica Moldova şi Ucraina ne oferă avantaje strategice importante.

”Le vom apăra şi vom susţine implicarea companiilor româneşti în reconstrucţia Ucrainei şi dezvoltarea unui coridor economic şi logistic care să conecteze România, Republica Moldova şi sud-vestul Ucrainei. Nu trebuie să fim doar un coridor de tranzit al reconstrucţiei Ucrainei, ci unul dintre actorii economici ai acestui proces”, a spus Luca Niculescu.

****