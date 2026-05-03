Prima victimă a creșterii prețurilor petrolului – Spirit Airlines se închide, mii de zboruri anulate și 15.000 de angajați disponibilități

„Către clienții noștri: toate zborurile au fost anulate, iar serviciul clienți nu mai este disponibil”, a postat compania aeriană Spirit pe site. „Suntem mândri de impactul modelului nostru de business ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și speram să ne servim clienții mulți ani de acum înainte”, se mai arată în aceasta.

Spirit, care s-a străduit să mențină o marjă de profitabilitate constantă de la pandemia de Covid-19, încerca să iasă din a doua procedură de faliment în mai puțin de un an. Dar aceste planuri au fost date peste cap din cauza creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, declanșate de izbucnirea războiului în Iran. „În ciuda eforturilor companiei, creșterea semnificativă a prețurilor petrolului și alte presiuni asupra afacerii au avut un impact semnificativ asupra perspectivelor financiare ale Spirit”, se arată în comunicatul companiei. „Neavând acces la finanțare suplimentară, Spirit nu a avut de ales decât să demareze această reducere a activității.”

Luna trecută, Spirit a apelat la Casa Albă pentru asistență financiară, iar președintele Donald Trump a părut inițial receptiv. Dar vineri, au apărut știri conform cărora o încetare a activității era iminentă, după ce negocierile dintre companie, creditori și Casa Albă păreau să eșueze.

„Susținerea activității necesita sute de milioane de dolari în plus pe care Spirit pur și simplu nu îi avea și nici nu-i putea obține”, a declarat președintele și CEO-ul Spirit, Dave Davis, în comunicat. „Acest lucru este extrem de dezamăgitor și nu este rezultatul pe care l-am fi dorit oricare dintre noi.”

Pe site-ul web dedicat închiderii sale, compania aeriană a declarat că pasagerii care au zborurile programate nu ar trebui să meargă la aeroport, direcționându-i către o pagină pentru rambursarea banilor și pașii următori care trebuie urmați.

În punctul culminant al succesului său la mijlocul anilor 2010, Spirit a deschis până la 28 de rute noi în mai puțin de un an, iar compania este evaluată la 6 miliarde de dolari. A atras pasageri cu ofertele sale, unde totul, de la băuturi la bagajele de mână, costa suplimentar, în timp ce biletul de avion era menținut la preț minim.

Și, deși transporta doar o mică parte din totalul călătorilor, profitabilitatea Spirit a fost, la un moment dat, printre primele trei companii aeriene majore din SUA.

Spirit Airlines deținea o cotă de aproximativ 5% din zborurile interne din SUA şi avea peste 4.000 de curse programate în prima jumătate a lunii mai. Compania a fost un jucător important în menţinerea tarifelor scăzute, însă modelul său de afaceri a devenit vulnerabil după pandemie, pe fondul schimbării preferinţelor pasagerilor.

Creşterea explozivă a preţului combustibilului, de la aproximativ 2,2 dolari pe galon, cât estimase compania pentru 2026, la peste 4,5 dolari, a făcut imposibilă ieşirea din faliment fără finanţare suplimentară. Combustibilul reprezintă circa un sfert din costurile operaţionale ale companiilor aeriene.

În urma retragerii Spirit Airlines, rivalii precum JetBlue Airways şi Frontier Airlines sunt aşteptaţi să profite de golul lăsat în piaţă. JetBlue Airways a anunţat deja extinderea operaţiunilor din Fort Lauderdale, unul dintre hub-urile principale ale companiei falimentare.

Spirit a încercat să fuzioneze cu JetBlue în 2022, după ce s-a chinuit să-și recapete echilibrul financiar în urma pandemiei. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, ar fi creat a cincea cea mai mare companie aeriană din țară.

Însă oficialii din Administrația Biden de la Departamentul de Justiție au susținut că această fuziunea ar încălca reglementările federale antitrust, iar în 2024 un judecător federal a anulat acordul de fuziune.

În câteva luni, Spirit a depus cerere de protecție împotriva falimentului prima dată pentru a-și onora obligațiile legate de datorii – prima companie aeriană majoră din SUA care a depus cererea pentru Articolul 11 ​/ 2011.

Instanța a aprobat un plan de reorganizare la începutul anului 2025, doar pentru ca compania aeriană să depună din nou cererea în august, pe fondul scăderii cererii în rândul călătorilor cu buget redus și al creșterii vertiginoase a costurilor. Discuțiile despre o propusă fuziune cu Frontier Airlines au apărut în decembrie, dar în cele din urmă nu au dus nicăieri.

