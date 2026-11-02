Sorin Grindeanu – anunțuri privind primele variante privind reforma administrației locale și comasarea unor instituții și companii

O primă variantă de lucru a reformei administraţiei publice locale va fi prezentată de PSD săptămâna viitoare, a anunțat Sorin Grindeanu, luni, după ședința conducerii partidului.

”Vorbim în principal de un pachet de stimulente pentru comasarea voluntară, urmând ca în etapa a doua această reformă să se facă prin angajarea răspunderii guvernului”, a explicat liderul PSD.

”România are nevoie de această reformă administraţiei publice locale. (…) Criteriile după care se va face această reorganizare administrativ-teritorială, această reformă, parte din ele vor fi prezentate săptămâna viitoare, pentru că nu vorbim doar de populaţia pe care o are o unitate admistrativ teritorială, vorbim şi de venitul pe cap de locuitor, vorbim şi de suprafaţa pe care o are o unitate administrativ-teritorială. Toate aceste criterii trebuie să intră în această evaluare. Dar România are nevoie şi nici eu şi nici colegii mei nu renunţăm la această reformă, pentru că este o adevărată reformă, nu o concediere”, a explicat Sorin Grindeanu.

Grindeanu se declară optimist că primarii vor fi deschiși la reformă

PSD are aproximativ 1.700 de primari, iar PNL – circa 1.100, iar mulți dintre aceștia se vor opune unei reforme reale a administrației locale, spun analiștii.

Liderul social-democraților se declară însă optimist: ”Nu e vorba despre asta. Este vorba de o reformă pe care statul, de care statul român are nevoie şi evident, colegii mei, împreună şi cu mine, vom explica toate aceste lucruri şi n-am niciun fel de emoţii că nu vor fi înţelese, fiindcă sunt argumente valide, cât se poate de valide”, a subliniat liderul PSD.

În două săptămâni vor fi centralizate propunerile de comasare a unor instituții și companii

”Astăzi, la şedinţa Biroului Permanent Naţional, am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituţii, agenţii şi companii ale statului”, a mai anunțat Sorin Grindeanu.

Printre exemplele oferite se numără Ministerul Transporturilor, unde mai multe instituţii pot fuziona fără probleme.

”Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea nişte economii importante la buget prin care să finanţăm politicile economice şi sociale pentru anul viitor”, a declarat Grindeanu.

Pensiile „trebuie majorate”, creșterea salariului minim pe economie va fi analizată la discutarea bugetului pentru 2027

Pensiile trebuie majorate, însă procentul exact va fi stabilit doar în momentul elaborării bugetului pentru anul viitor, în funcție de disponibilitățile financiare, a mai declarat luni liderul PSD.

„Cred că am explicat şi în mod sigur scrie şi în programul de guvernare acest lucru, că anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Acest lucru trebuie să se întâmple”, a spus preşedintele PSD.

Majorarea salariului și respectarea promisiunii de a nu crește nicio taxă și niciun impozit vor fi clarificate abia odată cu discutarea bugetului: „Cred că trebuie să discutăm, aşa cum am spus şi în cazul pensiilor, dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor, să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Şi asta va fi, eu sper să începem să discutăm undeva la sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Pentru că, până atunci trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuţia la sfârşitul lunii octombrie, să vedem deficitul la sfârşitul lunii octombrie, pentru că eu consider că de atunci a fost preluat acest guvern”, a explicat Sorin Grindeanu.

El a menţionat că în şedinţa de guvern prim-ministrul „le-a cerut miniştilor ca în termen scurt să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ţine de cheltuielile şi de sumele care sunt necesare pentru funcţionare până la sfârşitul anului şi pe de altă parte pentru facturi, investiţii, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget”.

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