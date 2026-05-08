Criza politică / Prima serie de consultări informale la Cotroceni s-a încheiat cu o discuție între președintele Dan și Ilie Bolojan – primele poziționări ale partidelor și disidenților

Prima serie de consultări informale, purtată cu liderii fostei coaliții de guvernământ, s-a încheiat joi seara, cu discuția purtată de președintele Nicușor Dan cu premierul demis, Ilie Bolojan.

Primul care și-a prezentat poziția a fost Dominic Fritz, liderul USR, care i-a transmis șefului statului, miercuri, deciziile formațiunii pe care o conduce – nu va mai exista o alianță cu PSD și va colabora cu Ilie Bolojan și PNL pentru formarea unui pol de dreapta care să contrabalanseze grupările de extremă dreapta și PSD.

În prima parte a zilei de joi, la Cotroceni au fost prezenți Kelemen Hunor, președintele UDMR, și Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Kelemen Hunor a declarat, joi, după consultările cu Nicușor Dan, că principala variantă luată în calcul pentru formarea viitorului Executiv rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare.

Liderul UDMR a subliniat însă că este nevoie de un premier acceptat de toate partidele implicate în negocieri și care „nu poate veni nici din PSD, nici din PNL”.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de noi, și de cei de la USR, și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură (…). A fost o aventură politică, ai dărâmat un guvern fără să pui ceva la loc, fără să ai o soluție”, a afirmat liderul UDMR, într-un interviu acordat Pro Tv.

„Dacă nu ne mișcăm, avem 116 sau 117 zile până când se închide PNRR, pierdem o grămadă de bani, bani care vor lipsi din Trezoreria României și din proiectele de dezvoltare. Pentru acest lucru, trebuie să răspundă cineva, fiindcă vorbim de miliarde”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menționat și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, despre care a spus că ar trebui să se concretizeze „în acest an”, și deficitul bugetar, „care trebuie ținut sub control”.

„Dacă nu reușim să găsim o soluție, atunci vom fi aruncați în junk și acesta este pericolul cel mai mare, cu creditorii. Percepția oricum e foarte proastă, ce s-a întâmplat în aceste zile arată o Românie instabilă”, a avertizat el.

Refacerea coaliției este însă exclusă, deocamdată, în condițiile în care PNL și USR refuză să mai guverneze cu PSD.

Cătălin Predoiu: Un partid care are 14% rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat joi dimineața că liberalii susțin în continuare rămânerea la guvernare și a explicat că rezoluția adoptată în partid, prin care PSD este chemat să își asume guvernarea, reprezintă o reacție la decizia social-democraților de a susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan alături de AUR.

Întrebat dacă în partid s-a discutat varianta ca el să devină noul premier din partea PNL, Cătălin Predoiu a negat categoric acest scenariu. „Nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi, nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede”, a declarat liderul liberal.

Acesta a insistat că principala preocupare a liberalilor rămâne legată de asumarea responsabilității guvernării în actualul context politic. „Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării”, a mai spus Predoiu, citat de News.ro.

”Un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”, a mai spus ministrul interimar de Interne.

În legătură cu ideea liberalilor de a construi un pol de modernizare, din opoziţie, Predoiu a explicat: „Am înţeles şi preocuparea colegilor de a găsi o soluţie în opoziţie pentru o construcţie viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028, dar, totuşi, nu suntem în campanie electorală. Nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritar în momentul ăsta”.

În opinia sa, ar fi necesară „o consultare mai largă” în partid cu privire la traiectoria care ar trebui urmată de liberali.

Ilie Bolojan: „Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască”

„Dacă PSD nu e în stare să vină cu o soluție, e de bun-simț să recunoască asta”, este mesajul transmis de Ilie Bolojan, înainte de a merge la Cotroceni, explicând că social-democrații trebuie să își asume responsabilitatea pentru criza politică generată de moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR.

Reaminitm că PNL a adoptat, marţi seară, o rezoluţie prin care solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat Guvernul, liberalii anunţând că partidul intră în opoziţie şi va susţine drumul pro-european al României. „Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri”, declara marți preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

Grindeanu: În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că, în pofida corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit, ci s-a produs chiar contrariul, iar piața răsuflă uşurată că s-a pus capăt unei austerităţi care lovea în consum.

În opinia sa, investitorii au dat un semnal clar: „De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, pieţele au dat verdictul lor – exact opusul celui anunţat pe toate canalele: Bursa de la Bucureşti urcă a 4-a zi consecutiv. Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând. Cursul, după reacţia iniţială de creştere, a coborât astăzi”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

„Aceasta NU este reacţia unei pieţe speriate. Este reacţia unei pieţe care răsuflă uşurată că s-a pus capăt unei austerităţi care lovea în consum, în creştere şi în încrederea investitorilor”, a mai transmis liderul PSD.

Reamintim că social-democrații și-ar dori refacerea fostei coaliții, dar fără Ilie Bolojan premier.

