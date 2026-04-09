Prima rundă de negocieri directe SUA-Iran după anunțarea armistițiului – sâmbătă, în Pakistan. De unde pleacă discuțiile și cine face parte din delegații

La exact șase săptămâni de la începutul conflictului, delegațiile americană și iraniană se întâlnesc sâmbătă, la Islamabad, pentru prima rundă de negocieri directe de la anunțarea armistițiului de marți seară. Potrivit Reuters, discuțiile vor avea loc la hotelul de lux Serena, din capitala Pakistanului.

Este întâlnirea la cel mai înalt nivel dintre SUA și Iran de la Revoluția Islamică din 1979, în contextul în care negocierile au ajuns la un moment crucial. Dacă acestea eșuează, conflictul ar putea fi reluat și s-ar putea ajunge la o escaladare a ostilităților, scriu jurnaliștii de la Axios.

Vicepreședintele JD Vance va conduce, sâmbătă, echipa de negociatori a SUA în cadrul discuțiilor de pace cu Iranul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Din delegația americană vor mai face parte trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Presa iraniană scrie că că președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, este așteptat să conducă delegația de la Teheran, ministrul de externe Abbas Araghchi urmând să se alăture, de asemenea, discuțiilor.

De unde pleacă negocierile

Baza negocierilor de pace a fost unul dintre subiectele asupra cărora SUA și Iranul au emis declarații diferite.

Într-o serie de postări publicate miercuri pe Truth Social, Donald Trump a scris că cele 10 puncte pe care Iranul le-a publicat și le-a prezentat drept bază pentru negocieri erau diferite de cele 10 puncte care au fost transmise SUA și care urmau să fie discutate „în spatele ușilor închise în cadrul acestor negocieri”.

Karoline Leavitt a confirmat informațiile Axios conform cărora contrapropunerea în 10 puncte pe care Iranul a trimis-o luni la Casa Albă a fost respinsă și ulterior modificată și reformulată de mediatori într-un mod care era viabil și în conformitate cu propunerea în 15 puncte a Casei Albe.

Mohammad Bagher Ghalibaf a afirmat că trei din cele zece clauze ale acordului-cadru convenit între SUA și Teheran au fost încălcate și că, prin urmare, „un armistițiu bilateral sau negocierile nu sunt rezonabile”. El a spus că prima încălcare a vizat armistițiul din Liban, un angajament pe care prim-ministrul Pakistanului îl menționase în declarația sa de anunțare a armistițiului.

Ghalibaf a susținut că a doua încălcare a fost intrarea unei drone în spațiul aerian iranian, iar a treia a fost declarația lui Trump care neagă „dreptul Iranului la îmbogățirea uraniului, care era inclus în clauza a șasea a acordului-cadru”.

Raz Zimmt, directorul programului dedicat Iranului la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, declară că principala preocupare este măsura în care viitoarele negocieri vor aborda problema nucleară.

„Există trei cerințe minime care trebuie îndeplinite: eliminarea uraniului îmbogățit la 60% din Iran, diluarea materialului îmbogățit la 20% până la un nivel scăzut și suspendarea îmbogățirii uraniului pentru cât mai mulți ani posibil”, a afirmat el.

„Dacă aceste cerințe – dintre care unele au fost respinse de Iran înainte de război – sunt acceptate, războiul se poate încheia cu cel puțin o realizare semnificativă. Dacă războiul se încheie cu aceste capacități nucleare încă prezente în Iran, ar constitui un eșec major”, a mai spus Raz Zimmt.

