Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: România este parte activă a acestui efort comun pentru pace/ Stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale

Summitul din Alaska este un prim pas spre deblocarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, adăugând că România ”este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică”, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre fiind esențiale.

”Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii. Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune. România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a scris Oaia Țoiu, pe X.

Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington.



Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA,… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 16, 2025

Aceasta este prima reacție transmisă de România la nivel oficial după summitul Trump-Putin din Alaska, care s-a încheiat după aproape trei ore fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump au discutat timp de „aproximativ o oră” după summitul din Alaska dintre Trump și Putin, iar ulterior liderii europeni s-au alăturat apelului telefonic, care a durat în total mai bine de o oră și jumătate.

Zelenski a spus că susține propunerea lui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite, potrivit CNN.

„Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru aceasta”, a spus Zelenski. „Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă, pentru a asigura garanții de securitate de încredere împreună cu America”, a adăugat el.

Zelenski a declarat că se va întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump, după ce a avut o „conversație lungă și substanțială” cu Trump.

***