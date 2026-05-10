Prima navă de război britanică trimisă spre Hormuz – se va alătura misiunii internaționale, după terminarea războiului

Marina Regală britanică trimite o navă de război în Orientul Mijlociu, unde ar putea să se alăture unei misiuni internaționale de asigurare a navigației în Strâmtoarea Hormuz, relatează BBC.

Distrugătorul HMS Dragon se va „prepoziționa” în regiune în perspectiva „rolului său potențial” în cadrul unei misiuni descrise de Ministerul Apărării (MoD) ca fiind „strict defensivă și independentă”.

Keir Starmer, care împreună cu președintele francez Emmanuel Macron susține misiunea, a declarat că misiunea va avea loc numai după încetarea luptelor din regiune.

HMS Dragon este unul dintre cele șase distrugătoare de tip 45 ale Marinei Regale Britanice, construite special pentru războiul antiaerian și antirachetă, și este una dintre cele mai avansate nave de război ale Marii Britanii.

Aceasta va fi prima navă a Marinei Regale Britanice trimisă în Orientul Mijlociu de la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, și urmează portavionului francez Charles de Gaulle, care a tranzitat Canalul Suez la începutul acestei săptămâni.

O altă navă britanică, RFA Lyme Bay, este echipată cu echipamente autonome de detectare a minelor în vederea unei posibile desfășurări.

HMS Dragon s-a aflat recent în estul Mediteranei, ca parte a operațiunilor defensive ale Regatului Unit din această zonă. Rolul său principal a fost acela de a apăra bazele aeriene britanice din Cipru, după ce baza RAF Akrotiri a fost lovită de o dronă de fabricație iraniană în luna martie.

Comentând decizia, anunțată sâmbătă, de a trimite HMS Dragon în Orientul Mijlociu, Ministerul Apărării a declarat că desfășurarea face „parte dintr-o planificare prudentă” și înseamnă că nava de război ar putea contribui imediat, dacă este necesar, ca parte a unei „viitoare misiuni defensive”.

Misiunea defensivă multinațională

Noua misiune din Orientul Mijlociu „oferă Forțelor Armate ale Regatului Unit opțiuni suplimentare pentru misiunea defensivă multinațională din Hormuz”, a declarat Ministerul Apărării.

Iranul controlează Strâmtoarea Hormuz de luni de zile, ca represalii pentru atacurile SUA și ale Israelului.

Aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate utilizează această cale navigabilă strategică, a cărei blocare a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la nivel global.

Deși între SUA și Iran este în vigoare un armistițiu încă din luna aprilie, nu s-a găsit încă o soluție durabilă la acest conflict. În această săptămână, ambele părți s-au acuzat reciproc de lansarea unor atacuri în strâmtoare.

