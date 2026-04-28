Prima navă încărcată cu GNL a traversat Strâmtoarea Ormuz îndreptându-se spre China

Prima navă încărcată cu GNL a traversat cu bine Strâmtoarea Ormuz, de la sfârșitul lunii februarie, ajungând aproape de coasta Indiei, a relatat marți Bloomberg, citând datele de urmărire a petrolierelor.

Petrolierul, Mubaraz, navighează sub pavilion liberian, Conform datelor MarineTraffic citate de Bloomberg. Mubaraz a încărcat GNL în portul Das din Emiratele Arabe Unite și a trecut cu succes prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a staționat în Golful Persic până în 31 martie.

La acea dată, Mubaraz a încetat să-și mai comunice locația, ceea ce a devenit o practică obișnuită pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului dintre SUA, Israel și Iran, la sfârșitul lunii februarie.

Conform Bloomberg, petrolierul indică un port chinezesc ca destinație finală. Ar trebui să ajungă la această destinație la mijlocul lunii mai.

Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz a blocat toate livrările de GNL a Qatarului și Emiratelor Arabe Unite. În plus, capacitatea de producție de GNL a Qatarului a fost grav afectată de atacurile cu rachete iraniene, ceea ce a forțat firma de stat QatarEnergy să declare forță majoră în derularea contractelor și să înceapă să cuantifice pierderile.

În ultima lună, importurile de GNL în Asia au scăzut la cel mai scăzut nivel de după pandemia de Covid care a dus la prăbușirea cererii în iunie 2020. Războiul din Orientul Mijlociu a blocat oferta și a împins prețurile la maximele ultimilor ani.

Media mobilă pe 30 de zile a transporturilor nete de GNL către Asia a scăzut sub 600.000 de tone, arată datele de urmărire a navelor compilate de Bloomberg la începutul acestei luni. Aceasta a fost cea mai mică medie mobilă pe o lună a sosirilor de GNL în Asia din iunie 2020.

Știrea că un petrolier încărcat cu GNL a fost autorizat să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi confirmată, ar fi o veste bună pentru fluxurile de energie din Golful Persic.

