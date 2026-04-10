Prima locomotivă românească cu ecartament normal a trecut Prutul în Republica Moldova

Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a anunțat vineri că primul tren de probă pe ecartament normal de 1435 mm (ecartament european standard), de fapt o locomotivă diesel electrică izolată, a traversat frontiera cu R. Moldova pe podul de la la Fălciu (CFR) – Prut (CFM), pentru testarea liniei de cale normală nou construită pe partea moldovenească, de la podul de peste râul Prut până la stația Prut, Cantemir, Republica Moldova.

„Această cursă tehnică reprezintă încă un pas pregătitor pentru finalizarea și operaționalizarea căii ferate Zorleni – Fălciu (RO) – Cantemir (MD). Reamintim că la finele anului trecut a avut loc o probă tehnică pe calea ferată cu ecartament larg, utilizând o locomotivă izolată de tip ChME3” a comuncat CFR. Testul reușit din decembrie 2025 a avut ca scop verificarea stării tehnice și a funcționalității secțiunii recent reabilitate, inclusiv traversarea podului peste râul Prut.

Segmentul feroviar Cantemir-Fălciu, cu o lungime de aproximativ 4 km, are o poziție strategică la granița dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar reluarea traficului feroviar pe acest tronson devine o alternativă de tranzit a mărfurilor în contextul diversificării rutelor de export pentru Republica Moldova.



„Sucursala Regională de Căi Ferate Iași – CFR SA, alături de CFM, continuă eforturile susținute pentru finalizarea și operaționalizarea traseului feroviar Zorleni – Fălciu (RO) – Cantemir (MD), în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere semnat între România și Republica Moldova în aprilie 2025”, mai scrie CFR SA.

Context și perspectivă internațională:

Martie 2022 – linia Zorleni–Fălciu–Frontieră a fost redeschisă temporar pentru sprijinirea refugiaților ucraineni

Ianuarie 2025 – în cadrul reuniunii ministeriale QUINT Meeting (DG MOVE – Comisia Europeană) s-a agreat reconstrucția completă a liniei și redeschiderea circulației pe podul feroviar Fălciu–Cantemir

Aprilie 2025 – CFR SA și CFM au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru reluarea conexiunii feroviare pe acest coridor

Obiectivele comune România – Republica Moldova sunt mai ample și includ:

reluarea circulației pe podul feroviar Fălciu–Cantemir

electrificarea liniei Iași–Chișinău

modernizarea controlului vamal la Ungheni

reluarea circulației trenului de pasageri Cahul–Galați

Toate aceste inițiative fac parte dintr-o strategie amplă de îmbunătățire a conectivității transfrontaliere, de susținere a transportului de mărfuri și de stimulare a dezvoltării economice regionale.

