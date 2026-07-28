Prima Listă completă a ocupațiilor cu deficit de personal din România, pentru care firmele pot aduce forță de muncă din state terțe. Cele mai căutate – manipulant mărfuri și curier. Pe locul 11 – sudorii. Metodologia elaborării listei

Un număr de 236 de ocupaţii ce înregistrează deficit de forţă de muncă pe piața națională apar pe prima listă completă elaborată de Ministerul Muncii. Cele mai căutate joburi pentru care angajatorii nu reușesc să recruteze forță de muncă sunt cele de manipulant mărfuri, curier și muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet.

Majoritatea ocupațiilor de pe primele 30 de locuri sunt joburi pentru necalificați, cu o excepție notabilă: pe locul 11 se află sudorii, profesioniști foarte căutați în ultimele decenii, a căror formare este foarte costisitoare.

Lista, anexă la Ordinul pentru aprobarea Listei ocupațiilor deficitare prevăzută la art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, împreună cu proiectul de Ordin, se află în consultare publică.

Lista ocupațiilor deficitare are ca scop protejarea intereselor lucrătorilor români şi ale celor din statele membre, țările din Spaţiul Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, menționează referatul de aprobare proiectului.

„Lista ocupaţiilor deficitare se elaborează şi se actualizează semestrial sau de câte ori se impune, pe baza metodologiei de elaborare şi actualizare, aprobată prin ordin al ministrului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, ca urmare a nevoilor identificate atât la nivel naţional, cât şi judeţean de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu luarea în considerare a informaţiilor furnizate de către Inspecţia Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări şi în urma consultărilor cu partenerii sociali”, se precizează în document.

Metodologia de elaborare și actualizare a Listei ocupațiilor deficitare:

au fost identificate locurile de muncă vacante declarate de angajatori, potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru care s-au eliberat adeverințe cu privire la forța de muncă disponibilă în anul 2025

au fost selectate ocupațiile pentru care au fost active la data de 31 decembrie 2025, în Registrul general de evidență a salariaților, REGES-ONLINE, cel puțin 10 contracte individuale de muncă, cu normă întreagă, încheiate de angajatori cu străini

au fost selectate ocupațiile pentru care au fost emise de către Inspectoratul General pentru Imigrări cel puțin 10 avize de angajare pentru locul de muncă declarat vacant de angajator, în anul 2025

au fost selectate numai ocupațiile care se regăsesc într-una din grupele majore 3-9 ale Clasificării ocupațiilor din România.

În Listă au fost incluse și ocupații pentru care raportul dintre numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori este subunitar, și anume este mai mic sau egal cu 0,5.

Guvernul a aprobat pentru anul 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa forţei de muncă din România, după ce cota anuală a fost de 100.000 de persoane în perioada 2022 – 2025.

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