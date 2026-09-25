Prima fabrică de ulei alimentar înființată de o asociere a fermierilor – cooperativă agricolă cu membri din Mureș, Cluj, Alba și Sibiu

Cooperativa „Podișul Transilvaniei” ar urma să proceseze 600 de tone de floarea soarelui în 24 de ore, în prima fabrică de producție înființată de o asociere a fermierilor, relatează Radio Târgu Mureș.

Proiectul va fi finalizat până în 2028 și aparține asocierii ”Cooperativa Podișul Transilvaniei”, din care fac parte fermieri din patru județe transilvănene – Mureș, Cluj, Alba și Sibiu.

Modelul acestei cooperative a fost luat din țări occidentale, iar cei 21 de agricultori care o compun exploatează peste 33.000 de hectare de teren de floarea soarelui, a explicat Ioan Turdean, membru al cooperativei.

Acesta estimează că fabrica va începe să producă ulei alimentar în circa doi ani de acum încolo: „În mod normal trebuia să terminăm în 2027 dar am pornit cu șase luni întârziere din cauza la o bancă românească care ne-a tot ținut în ”greenlight”. Avem 10 milioane de la Uniunea Europeană, avem aproximativ 9 milioane partea fermierilor, avem 17 milioane de la acea bancă. Etapa a doua va fi rafinarea care, va costa 10 milioane de euro. În total, 45-46 milioane de euro. Capacitatea de producție va fi de 600 de tone de floarea soarelui procesată în 24 de ore. Estimez că peste vreo doi ani se va da drumul. Eu zic că nu mai repede de aprilie 2028.”

Panouri solare și baterii de stocare, cu fonduri europene

Din punct de vedere al resurselor energetice, pe lângă gaz, vor fi instalate panouri solare, tot cu bani de la Uniunea Europeană, cu o putere instalată de aproape 3 MW.

La acestea se adaugă puterea calorică a resturilor rămase din producția de ulei de diverse sortimente de plante. Este vorba de floarea soarelui, soia, rapiță sau in, în funcție de comenzi, mai precizează Emil Turdean: „Avem un proiect de asemenea, de la Uniunea Europeană cu 100% finanțare, panouri fotovoltaice de 1,62MW putere instalată la care mai adăugăm baterii de acumulare de 1MW. Plus că tot ce rezultă de la floarea soarelui va fi procesat fără coji. Cojile le ardem, într-un cazan de aburi, aburul intră în circuitul tehnologic al fabricii și o parte intră la uscarea cerealelor care vor intra în fabrică, floare, soia, rapiță, in.”

Fără anumite forme de asociere, în marketing, vânzări, chiar și la lucrări, mulți fermieri români nu vor rezista pe această piață concurențială extrem de competitivă, cu mărfuri provenite nu doar din Uniunea Europeană ci și din afara acestui spațiu.

În opinia sa, acesta modelul ce ar trebui preluat de fermierii români mai tineri, al asocierii. Din păcate, mulți dintre cei mai în vârstă se tem și se opun acestor forme cooperatiste, care i-ar putea proteja, a mai declarat Ioan Turdean.

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