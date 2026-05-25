Prima enciclică a Papei Leon, „Magnifica Humanitas”: Avertismente privind ”dezumanizarea” și violența pe care le poate produce Inteligența Artificială

Papa Leon al XIV-lea consideră că inteligența artificială nu trebuie să rămână doar în controlul a „câtorva” miliardari, avertizând în același timp că tehnologia a ajuns să alimenteze conflictele mondiale, și și-a prezentat propunerile în primul document teologic major al pontificatul său.

În enciclica prezentată luni – „Magnifica Humanitas” – el solicită protejarea „măreției distincte a umanității” în contextul unei dezvoltări explozive a tehnologiei și reglementarea utilizării inteligenței artificiale în situații de război în cadrul „celor mai riguroase constrângeri

Deși enciclica se concentrează pe implicațiile dezvoltării inteligenței artificiale, textul depășește problemele legate de tehnologie și se adresează de asemenea crizelor cu care se confruntă în prezent omenirea. Papa Leon consideră că definiția „războiului drept” – o doctrină creștină bazată pe patru piloni care explică în ce condiții se justifică declanșarea unui război – este „depășită”, iar forța armată nu mai poate fi folosită decât pentru „autoapărare în cel mai strict sens”.

Papa spune că „testul decisiv” pentru justiția socială îl reprezintă tratamentul aplicat imigranților și refugiaților și și-a cerut iertare pentru legitimitatea acordată de biserică într-o anumită perioadă a istoriei pentru sclavie. Papa, care și-a făcut din lupta pentru pace un obiectiv central al pontificatului săi, avertizează că recurgerea la „forță, violență și puterea armelor” are în cele din urmă „consecințe dezastruoase pentru populația civilă”.

„Edificarea unei lumi aflate într-o stare continuă de conflict este un act demonic și trebuie prezentat pentru ceea ce este. Umanitatea posedă instrumente mult mai eficiente și capabile pentru promovarea vieții și rezolvarea conflcitelor, cum ar fi dialogul, diplomația și iertarea”.

Opoziția sa față de „Războiul Drept” este un răspuns la afirmațiile vicepreședintelui JD Vance, care a spus că Papa „să fie mai atent când vorbește despre chestiuni teologice”, după ce liderul catolicilor a criticat vehement atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului și i-a mustrat pe liderii mondiali că invocă justificări religioase pentru a justifica declanșarea confruntărilor militare.

Paralelă între IA și „Turnul Babel”

În enciclică Papa solicită, de asemenea, ca o serie de principii să guverneze dezvoltarea IE, printre care distribuția echitabilă a resurselor, apărarea demnității umane, justiția socială și protejarea mediului.

Inspirându-se dintr-o poveste biblică, Papa avertizează că, odată cu inteligența artificială, omenirea riscă să construiască un „Turn Babel”, care a fost o încercare a oamenilor de a-și „face un nume” pentru ei însăși având o putere și o singură limbă. Papa spune că povața este un avertisment împotriva unui plan care „este dominator și, în cele din urmă, dezumanizează”, insistând în schimb că opinii și grupuri diverse ar trebui să contribuie la dezvoltarea inteligenței artificiale.

Papa Leon insistă că tehnologia trebuie să protejeze locurile de muncă ale oamenilor și trebuie să fie supusă „unor principii juridice robuste, unei supravegheri independente, unor utilizatori informați și unui sistem politic care să nu abdice de la responsabilitatea sa”.

O enciclică este în mod tradițional o scrisoare trimisă de Papă episcopilor și Bisericii Romano-Catolice în sens larg, dar recent s-a extins, Papa Francisc folosind prima enciclică a sa pentru a se adresa întregii lumi cu privire la protejarea mediului.

Documentul Papei Leon al XIV-lea despre IA, „Magnifica Humanitas”, este considerat un text la fel de important pentru definirea papalității sale și ca abordare a unui subiect fundamental, pe care l-a adresat catolicilor și „fiecărei persoane binevoitoare”.

Papa Leon a identificat IA ca o prioritate absolută și este primul pontif care prezintă personal o scrisoare enciclică lumii la Vatican.

Papii din trecut au încredințat în mod normal acest rol de a prezenta o enciclică cardinalilor sau altor personalități importante. În schimb, Papa a supravegheat lansarea broșurii de 235 de pagini alături de Chris Olah, cofondator al Anthropic, o companie de IA care se află într-un litigiu cu administrația Trump privind utilizarea tehnologiei sale în operațiuni militare și de apărare.

Olah a reiterat apelul Papei Leon pentru o mai mare responsabilitate a giganților IA, spunând că deciziile „nu ar trebui lăsate în seama oamenilor din industrie”. El a enumerat trei principii care necesită o rezoluție colectivă – inclusiv „datoria față de sărăcia de la nivel global”, „imaginația și ambiția morală” și „nevoia de discernământ”.

„Fiecare laborator de inteligență artificială de frontieră, inclusiv Anthropic, operează în cadrul unui set de stimulente și constrângeri care uneori pot intra în conflict cu a face ceea ce nu trebuie făcut”, a declarat Olah în fața unei audiențe la Vatican.

„Dacă vrem ca această tehnologie să funcționeze bine, este extrem de important să existe oameni din afara acestei industrii… care sunt dispuși să fie criticii noștri atenți și constructivi”, a adăugat el. „Asta văd în Magnifica Humanitas”.

Textul Papei prezintă o abordare a inteligenței artificiale care nici nu respinge oportunitățile oferite de tehnologie, nici nu o vede ca deschizând un viitor de tip utopic.

Enciclica sa urmărește să ofere resursele învățăturii catolice – implicarea în viața politică și civică – discuției despre inteligența artificială. Principala preocupare a lui Leon este menținerea în centrul atenției și a demnității a persoanei umane.

În acest scop, primul papă american face o critică a „transumanismului”, ideea că tehnologia poate ajuta o persoană să depășească dificultățile fizice și biologice.

