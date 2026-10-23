Premieră / Editare genetică in vivo, adică direct în organism – metoda reduce semnificativ costurile tratamentelor prin modificarea ADN

O tehnică eficientă de editare genetică a fost utilizată pentru a modifica ADN-ul direct în organismul unei persoane, primul caz cunoscut al unui astfel de tratament, relatează Nature.

Acest tratament revoluționar face parte dintr-un studiu clinic privind tehnica „prime editing”, o metodă ce poate modifica ADN-ul cu o precizie mai mare decât metodele standard CRISPR–Cas9.

Până în prezent, nicio terapie bazată pe editarea genelor nu a fost aprobată pentru utilizare in vivo. Se preconizează însă că FDA va lua o decizie la începutul anului viitor cu privire la o terapie in vivo bazată pe CRISPR–Cas9 pentru o afecțiune numită angioedem ereditar, care provoacă umflături severe.

În acest caz, „prime editing” a fost utilizat pentru a trata o afecțiune numită boala Wilson, prin rescrierea ADN-ului din celulele hepatice, cu scopul de a elimina o mutație ce le împiedică să elimine excesul de cupru.

Prime Medicine, o companie de biotehnologie din Cambridge, Massachusetts, a anunțat că a tratat prima persoană în cadrul studiului său la începutul acestei luni. Compania se așteaptă să anunțe primele rezultate ale studiului anul viitor.

„Nu mi-am imaginat niciodată că, în timpul vieții mele, voi vedea această tehnică aplicată bolii mele rare”, spune Rhonda Rowland, președinta Asociației pentru Boala Wilson din Atlanta, Georgia. „Va fi un an cu adevărat emoționant.”

Editarea in vivo reduce semnificativ costurile tratamentelor

Prin lansarea acestui studiu clinic, Prime Medicine se alătură unui număr mare de companii care urmăresc să modifice genetic celulele direct în organism, în loc să utilizeze metoda standard de extragere a celulelor unei persoane, modificarea ADN-ului acestora în laborator și apoi reinjectarea celulelor modificate.

Modificarea ADN-ului în organism, sau in vivo, este atractivă deoarece producerea și administrarea tratamentului ar putea fi mult mai ieftine și mai rapide decât realizarea unei terapii personalizate pentru fiecare persoană pe baza propriilor celule.

Însă abordările in vivo prezintă propriile provocări, afirmă Krishanu Saha, inginer biomedical la Universitatea din Wisconsin–Madison. „Depinde de ce tipuri de riscuri ești dispus să accepți”, spune el.

Momentul decisiv

Boala Wilson este cauzată de mutații într-un gen numit ATP7B, care codifică o proteină care transportă excesul de cupru în afara ficatului. Dacă nu este tratată, acumularea de cupru care rezultă poate provoca leziuni hepatice și nervoase, precum și tulburări neurologice.

Persoanele cu boala Wilson își doresc un tratament unic pentru afecțiunea lor, spune Rowland, în locul regimului actual, complicat, bazat pe molecule ce elimină cuprul și alte medicamente. Iar editarea genetică ar putea, în teorie, să ofere o soluție durabilă prin corectarea genei ATP7B defecte.

Până în prezent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a aprobat o singură terapie de editare genetică, numită Casgevy, care este utilizată pentru tratarea a două afecțiuni sanguine ereditare. Casgevy se bazează pe tehnologia de editare genetică CRISPR–Cas9, care este adesea folosită pentru a dezactiva gene, mai degrabă decât pentru a le rescrie secvențele.

O altă formă de editare genetică, numită „editare de baze”, poate rescrie litere individuale ale ADN-ului, dar nu poate efectua corecțiile specifice necesare pentru remedierea celor mai frecvente mutații ale genei ATP7B. A rămas astfel „editare prime”, un sistem mai complex și mai versatil, capabil să insereze, să șteargă și să rescrie segmente de ADN.

Într-un alt studiu clinic, Prime Medicine a utilizat această tehnică pentru a trata două persoane cu o afecțiune imunitară rară, prin rescrierea ADN-ului din sângele fiecărui participant.

****