Prețurile petrolului se prăbușesc sub optimismul privind încheierea rapidă a războiului din Iran – Țițeiul Brent scade cu peste 9%, sub 100 $

Prețurile petrolului s-au prăbușit miercuri, pe măsură ce soseau știri despre discuțiile dintre SUA și Iran privind un memorandum care să ducă la suspendarea conflictului și să creeze un cadru pentru reluarea unor negocieri mai ample pentru unei păci definitive.

Prețul țițeiului Brent a scăzut miercuri cu 9,2%, până la 99,8 dolari pe baril, în timp ce țițeiul WTI pentru piața americană pierdea 9,9%, ajungând la 92 dolari.

Tranzitul în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi garantat de Iran, după ce SUA a suspendat Proiectul Libertate și au fost implementate noi proceduri, au anunțat miercuri Gărzile Revoluționare Iraniene, conform presei de stat, ca primă reacție a Teheranului la întreruperea operațiunilor militare ale SUA de sprijin pentru navele blocate pentru tranzitul prin strâmtoare.

În comunicatul Gărzilor nu este specificat ce implică noile proceduri dar se mulțumește proprietarilor și căpitanilor de nave pentru respectarea cerințelor forțelor armate iraniene atunci când se deplasează de-a lungul căii navigabile.

SUA consideră că se apropie de încheierea unui acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină care să conducă la un cadru pentru reluarea negocierilor în speranța încheierii războiului, potrivit site-ului de știri Axios, citând doi oficiali americani și alte două surse informate despre această problemă.

Axios a mai relatat că ambele părți au stabilit un cadru pentru negocieri mai detaliate privind programul nuclear al Iranului, o problemă cheie aflată în centrul discuțiilor blocate dintre Washington și Teheran.

La doar trei zile de la lansarea Proiectului Libertate, președintele Trump a anulat marți seară inițiativa, declarând într-o postare pe rețelele de socializare că „S-au făcut progrese mari către un acord complet și final cu reprezentanții Iranului”.

„Pe baza solicitării Pakistanului și a altor țări, a succesului militar extraordinar pe care l-am avut în timpul campaniei împotriva Iranului și, în plus, a faptului că s-au făcut progrese mari către un acord complet și final cu reprezentanții Iranului, am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate (Mișcarea liberă și în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Hormuz) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă Acordul poate fi finalizat și semnat sau nu”, a postat președintele Trump.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, aflat în vizită în China, a declarat miercuri dimineață că Iranul va accepta doar „un acord echitabil și cuprinzător” în cadrul negocierilor cu SUA. Fără a se referi direct la ultimele remarci ale președintelui Trump, el a spus că „Vom face tot posibilul să ne protejăm drepturile și interesele legitime în negocieri”.

Marți, șeful diplomației iraniene a scris pe X că „Evenimentele din Ormuz arată clar că nu există o soluție militară la o criză politică. Pe măsură ce discuțiile progresează datorită efortului generos al Pakistanului, SUA ar trebui să fie precaute să nu fie trase înapoi într-o mlaștină de către răuvoitori. La fel ar trebui să facă și Emiratele Arabe Unite”.

