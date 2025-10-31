Prețurile petrolului scad pentru a treia luna consecutiv, țările OPEC+ vorbesc despre creșterea producției

Declinul producției industriei chineze, întărirea dolarului american și informațiile conform cărora OPEC+ va mai majora producția la reuniunea din decembrie pun presiune pe scăderea prețurilor petrolului, octombrie marcând a treia lună consecutivă cu tendință descendentă.

În ultima zi din octombrie, țițeiul Brent se tranzacționa la 64,61 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate la 60,16 dolari pe baril, în scădere de la peste 67 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent și 62 de dolari pe baril pentru WTI la sfârșitul lunii septembrie.

„Piața este atentă la reuniunea OPEC+ care va avea loc în acest weekend și discuțiile despre politica sa privind nivelul producției”, au scris analiștii de la ANZ într-un raport, citat de Wall Street Journal. „Sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești au crescut simțitor riscurile pe partea ofertei”, ceea ce ar putea oferi o motivație pentru ca OPEC+ să aprobe o nouă creștere a producției de 137.000 barili pe zi pentru decembrie.

Potrivit Reuters, acest lucru s-ar putea suprapune peste creșterea ofertei din partea țărilor non-OPEC ccea ce ar amplifica presiunea pe prețurile petrolului. Agenția citează datele preliminarea ale Agenției pentru Informații Energetice a SUA care transmis că producția de țiței a SUA a fost de 13,6 milioane de barili pe zi în ultima săptămână din octombrie.

Așteptările ca China să accepte să-și mărească importurile energetice din SUA ar fi trebuit să împingă în sus prețurile, dar acest efect a fost compensat de datele care arată că activitatea din fabricile chineze s-a redus în octombrie mai mult decât așteptările, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni. Indicele PMI pentru octombrie a fost 49, față de așteptarea de 49,6 rezultată din sondajul realizat de Reuters.

În ceea ce privește efectul sancțiunilor SUA asupra fluxurilor și prețurilor petrolului rusesc, analiștii ING au scris că „În mod evident, evoluția prețurilor sugerează că piața nu este convinsă că se va pierde o cantitate semnificativă din oferta de petrol rusesc. Întâlnirea de ieri dintre președintele Trump și președintele Xi nu a făcut decât să întărească această convingere, fluxurile de petrol rusesc către China nefăcând parte din discuțiile mai ample dintre cei doi lideri.” Warren Patterson și Ewa Manthey au adăugat că implicațiile acestor evoluții sunt importante, deoarece China, singurul cumpărător de petrol rusesc, ar putea să-și crească cota dacă India ar începe să își reducă achizițiile în conformitate cu cerințele SUA.

