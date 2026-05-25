Prețurile petrolului scad după ce Donald Trump a anunțat ajungerea în curând la un acord pentru reluarea negocierilor de pace cu Iranul

Prețurile petrolului au scăzut după ce președintele Donald Trump a declarat în wekend că Washingtonul și Teheranul sunt aproape de a ajunge la o înțelegere care să permită reluarea negocierilor de pace și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, transmite Yahoo-News..

Contractele futures pentru țițeiul Brent, referința internațională, au scăzut cu 5%, până la 98,5 dolari pe baril, după ce vineri închiseseră la 103 dolari. Prețul țițiului West Texas Intermediate, de referință pentru piața americană, a scăzut cu 5,2, până la 91,6 dolari pe baril, după ce a încheiat săptămâna trecută la 96 dolari.

Ieftinirea petrolului vine după ce președintele Trump a declarat sâmbătă seara că discuțiile sunt avansate pentru ajungerea la un acord cu Iranul, care să stabilească cadrul pentru reluarea negocierilor de pace și redeschiderea Strâmtorii Ormuz – o rută critică de transport maritim pentru fluxurile globale de energie – iar reluarea discuțiilor va fi anunțată în curând, crescând speranțele pentru un posibil sfârșit al războiului.

Acordul este în etapa „finalizării” între SUA, Iran și alte câteva țări „prevederile și detaliile finale ale acordului” urmând a fi anunțate în curând, a scris sâmbătă seară Trump pe Truth Social. Însă duminică a mai atenuat așteptările spunând că de fapt negocierile pentru acordul preliminar sunt în desfășurare, iar SUA nu vor să ajungă în grabă la un acord, mai ales că avem timpul „de partea noastră”, a scris Trump, potrivit Bloomberg.

Președintele american a mai adăugat că blocada impusă porturilor iraniene menită să împiedice Iranul să mai vândă petrol va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord de pace.

În interiorul Iranului, o sursă iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că, dacă Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului aprobă memorandumul, acesta va fi trimis liderului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, spre aprobare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat sâmbătă mai devreme că Washingtonul și Teheranul se află în „etapa finală” de elaborare a unui „memorandum de înțelegere”.

Cu toate acestea, agenția de știri iraniană de stat Tasnim a relatat duminică că discuțiile privind acordul ar putea eșua, deoarece SUA refuză să accepte unele condiții cheie cerute de Teheran, inclusiv deblocarea activelor iraniene înghețate de Trezoreria SUA.

Deși detaliile ferme privind termenii acordului nu au fost făcute publice, presa și surse iraniene din SUA au declarat că un acord ar putea include un armistițiu complet pe toate fronturile de război, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și o relaxare treptată a sancțiunilor privind vânzările de țiței iranian. Alte aspecte cheie, cum ar fi soarta programului nuclear al Teheranului și a rezervelor sale de uraniu îmbogățit, la o concentrație apropiată de utilizarea în construcția de arme atomice, vor fi negociate la o dată ulterioară, conform relatărilor din diverse surse media.

Khamenei a declarat săptămâna trecută, într-o rară directivă publică, că rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului nu vor fi scoase din țară, încălcând o linie roșie cheie pentru administrația SUA. Trump și alți înalți oficiali au spus în repetate rânduri că Iranului nu i se poate permite să dezvolte arme nucleare sau să îmbogățească uraniu.

