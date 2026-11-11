Prețurile petrolului revin pe creștere pe măsură ce optimismul privind încheierea unui acord de pace cu Iranul se diminuează

Tendința de scădere a prețurilor țițeiului s-a inversat la începutul acestei săptămâni pe fondul risipirii optimismului traderilor cu privire la încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Această evoluție survine după ce în octombrie s-a înregistrat un număr record de atacuri asupra petrolierelor ce tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Miercuri dimineață, țițeiul Brent se tranzacționa la 92,43 dolari pe baril, iar sortimentul West Texas Intermediate (WTI) la 86,62 dolari pe baril. Deși ambele cotații sunt în creștere față de începutul săptămânii, ele rămân semnificativ mai scăzute comparativ cu sfârșitul lunii octombrie, când prețul pentru Brent depășea 110 dolari pe baril, iar cel pentru WTI trecea de 100 de dolari.

Luna trecută, 37 de nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, a relatat marți agenția Reuters, citând date de la Washington Institute for Near East Policy. Potrivit Organizației Maritime Internaționale, de la începutul conflictului, un total de 130 de nave au fost vizate de atacuri în această zonă.

Atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii saudite continuă, complicând și mai mult situația securității în Orientul Mijlociu și limitând potențialul de scădere a prețurilor petrolului. Un exemplu recent în acest sens este un nou atac care a vizat conducta „East-West” (Est-Vest), variantă ocolitoare a Strâmtorii Ormuz.

„Chiar și în cazul în care s-ar ajunge la un acord, o creștere a fluxurilor prin această rută maritimă ar depinde, în continuare, de deminarea apelor, de costurile de asigurare și de disponibilitatea proprietarilor de nave de a-și asuma riscurile”, a transmis la începutul săptămânii divizia de cercetare a pieței petroliere a LSEG, citată de Reuters.

Pe de altă parte, Alex Kuptsikevich, analist șef la FxPro, a remarcat că „prima” de risc geopolitic inclusă în prețul petrolului se estompează treptat, pe măsură ce fluxurile energetice dinspre Golful Persic se îmbunătățesc. „Prețul petrolului a scăzut cu peste 20% față de maximele atinse la sfârșitul lunii octombrie, investitorii eliminând treptat primele de risc geopolitic din evaluările lor”, a precizat Kuptsikevich într-o notă publicată marți.

„În același timp, costurile de transport sunt în scădere, iar volumele de producție și export revin la nivelurile de dinaintea războiului”, a adăugat el, menționând că un sondaj Reuters în rândul experților a estimat că producția de petrol a OPEC a crescut la 22,87 milioane de barili pe zi în luna octombrie, ceea ce reprezintă aproape 90% din nivelurile înregistrate în februarie, înainte de izbucnirea conflictului.

***