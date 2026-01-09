Prețurile petrolului cresc odată cu riscul geopolitic

Prețurile petrolului au continuat să crească vineri dimineață după ce au urcat brusc joi, investitorii adăugând riscurile geopolitice pentru mai mulți producători cheie și rute de transport maritim.

Vineri dimineață, pe piețele asiatice West Texas Intermediate se tranzacționa în jurul a 58,27 dolari pe baril, în creștere cu 0,85% sau 0,5 dolari. Joi, atât WTI, cât și Brent au crescut cu peste 3%, Brent fiind pe punctul de a depăși pragul de 62 de dolari pe baril.

Venezuela a rămas un factor major al primei de risc după ce SUA au intensificat măsurile împotriva fluxurilor de petrol sancționate prin confiscarea miercuri a două petroliere plecate din Venezuela, inclusiv unul care naviga sub pavilionul Rusiei, pe fondul unei intensificări a eforturilor de a restricționa exporturile de țiței venezuelean. Disponibilitatea administrației Trump de a aborda un petrolier aflat sub protecția aparentă a Rusiei a fost un avertisment clar pentru flota din umbră folosită pentru a evita sancțiunile.

Între timp, riscul unui șoc major al aprovizionării legate de Iran crește, pe măsură ce protestele au cuprins țara, ducând la o pană de curent la nivel național și căderea internetului. Amenințarea anterioară a președintelui Trump de a veni în ajutorul oricăror protestatari pașnici uciși de regimul iranian sporește îngrijorările pe piețele petroliere că aceste proteste ar putea duce la acțiuni directe ale SUA în Iran.

Evoluțiile din vecinul Iranului, Irak, au contribuit la riscul geopolitic mai larg pentru țiței, deoarece guvernul a aprobat planurile de naționalizare a operațiunilor de lamarele câmp petrolier West Qurna 2 pentru a evita potențialele perturbări legate de sancțiunile SUA asupra acționarului rus Lukoil. Deși acest lucru nu va duce la o întrerupere imediată a exporturilor, perspectiva unei instabilități operaționale sau contractuale la unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume sporește incertitudinea privind aprovizionarea.

În cele din urmă, un petrolier care se îndrepta spre Rusia a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, ceea ce a determinat o solicitare de asistență din partea Gărzii de Coastă Turce și o deviere a cursului. Deși nicio parte nu a revendicat responsabilitatea pentru atac, acesta evidențiază o instabilitate suplimentară în regiune și o amenințare mai largă la adresa fluxurilor de petrol. Riscul geopolitic a crescut rapid la începutul anului și, chiar și pe o piață cu exces pe partea de ofertă, împinge prețurile în sus din cauza îngrijorărilor legate de o întrerupere semnificativă a aprovizionării.

