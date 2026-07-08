Prețurile petrolului cresc cu peste 7% după ce Donald Trump a anunțat anularea armistițiului temporar semnat cu Iranul și reluarea blocadei asupra porturilor iraniene

Prețurile petrolului au crescut miercuri cu peste 7%, până la maximul ultimelor două săptămâni, după ce președintele USA Donald Trump a declarat că acordul de armistițiu temporar cu Iran este suspendat și a respins memorandumul de înțelegere semnat recent ca fiind „o pierdere de timp”, relatează BBC.

Țițeiul Brent pentru livrare în septembrie a crescut cu 7,6%, ajungând la 79,76 dolari pe baril, în timp ce țițeiul WTI pentru livrare în august a crescut cu 7,2%, ajungând la 75,4 dolari/baril.

Iranul a atacat marți trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz, ceea ce produs represalii din partea Statelor Unite. Navele care transportau GNL au fost lovite în babord, provocând un incendiu în camera motoarelor, în timp ce supertancul sub pavilion saudit a suferit avarii minore când naviga în largul coastei Omanului.

Ca răspuns, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a efectuat atacuri aeriene masive, lovind peste 80 de ținte militare din Iran. Potrivit CENTCOM, s-au utilizat muniții ghidate de precizie și muniții penetrante de 2.500 kg împotriva mai multor zone de coastă, inclusiv Insula Qeshm, Sirik, precum și orașul portuar Bandar Abbas.

Administrația Trump a revocat, de asemenea, derogarea temporară de la sancțiuni care permitea Iranului să vândă petrol și produse petrochimice, blocând un flux cheie de venituri pentru Teheran. Conducerea armatei iarniene, pe de altă parte, a anunțat închiderea oficială a Strâmtorii Ormuz, avertizând toate transporturile maritime comerciale internaționale că orice încercări de a tranzita calea navigabilă se vor confrunta cu o intervenție militară directă. Amploarea atacului – mult mai mare decât acțiunile de represalii anterioare – marchează prăbușirea efectivă a fragilului armistițiu interimar semnat în iunie.

Tarifele de transport pentru petrolierele care operează în Golf au crescut brusc, deoarece armatorii cer prime de risc mai mari, în timp ce rafinăriile din Asia se luptă să obțină încărcături alternative din Africa de Vest, SUA și America Latină în cazul în care Hormuz rămâne închis.

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