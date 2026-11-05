Prețurile petrolului continuă să scadă, pe fondul victoriei categorice a democraților care zguduie piețele energetice

Prețurile țițeiului au scăzut și mai mult, antrenând după sine acțiunile companiilor din sectorul energetic, în urma rezultatelor alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Piețele se pregătesc pentru o schimbare potențial radicală a politicilor americane în domeniul energetic.

Joi dimineață, țițeiul Brent se tranzacționa la 94,30 dolari pe baril, după o scădere de 9% înregistrată miercuri, iar sortimentul West Texas Intermediate (WTI), de referință pe piața americană se tranzacționa la 87,35 dolari pe baril, după o depreciere de 8% miercuri – totul pe fondul obținerii majorității de către democrați în ambele camere ale Congresului.

Indicele S&P Energy a scăzut cu 4,77%, ajungând la 976,18 puncte, pe fondul așteptărilor privind o schimbare în politica externă a SUA, dar și în politica energetică. Aceste așteptări, în ceea ce privește politica energetică, au fost alimentate de victoriile categorice ale candidaților democrați în Texas și Georgia, care au inclus în platformele lor electorale opoziția față de construirea de noi centre de date. Centrele de date au reprezentat un punct central în proiecțiile privind cererea de gaze naturale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Deși limitarea construcției de noi centre de date ar putea fi un demers relativ simplu, încheierea războiului cu Iranul s-ar putea dovedi mult mai complicată. Așa cum sugerează evoluțiile recente ale prețurilor petrolului și ale acțiunilor din sectorul energetic, există speranțe mari. Totuși, unii analiști avertizează că rezultatele alegerilor l-ar putea, de fapt, împinge pe președintele Trump mai degrabă spre o escaladare a conflictului decât spre o detensionare a acestuia. O astfel de evoluție ar agrava situația securității energetice la nivel global.

„Dacă Teheranul înțelege că Trump are nevoie de un acord – dar nu de orice fel de acord – ar putea apărea o oportunitate reală de a pune capăt războiului. Însă, dacă interpretează rezultatele ca pe un semn că hotărârea americană a slăbit, acest lucru l-ar putea încuraja, dimpotrivă, să declanșeze o nouă escaladare a conflictului”, a declarat Ebtesam al-Ketbi, președintele Emirates Policy Center din Abu Dhabi, citată de Reuters.

Publicația a relatat, citând oficiali iranieni care au dorit să rămână anonimi, că Teheranul „rămâne în stare de alertă maximă”, anticipând o escaladare din partea lui Trump, prin care acesta ar încerca să compenseze eșecul electoral.

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