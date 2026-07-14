cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

14 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Prețurile petrolului au crescut cu 12% peste weekend, pe fondul reluării atacurilor aeriene dintre SUA și Iran și perturbarea traficului în Strâmtoarea Ormuz

Rss
De Razvan Diaconu

14 iulie, 2026

Prețurile petrolului au continuat marți să urce după creșterea de luni, pe piața asiatică țițeiul Brent atingând maximumul ultimei luni, deoarece prima de război s-a majorat după ce în ultimele săptămâni pe piață se reinstalase calmul. Reluarea atacurilor aeriene ale armatei americane asupra instalațiilor militare iraniene și reinstaurarea blocadei asupra exporturilor de petrol iranian contribuie la scumpirea accelerată a petrolului.

Marți dimineață, prețul petrolului urcase cu 12% peste cotațiile de vineri. În Asia, marți dimineață, atât prețurile de referință Brent cât și cel WTI crescuseră cu aproape 2% la cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni, deoarece investitorii iau în calcul blocarea pentru o perioadă mai lungă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru Brent se apropiau de 85 dolari pe baril, în timp ce țițeiul WTI era aproape de 80 dolari/baril. Față de luni, prețurile urcau cu 2%.


Ambele cotații de referință au continuat aprecierea de 8% de luni, după reizbucnirea conflictului în weekend și blocada impusă porturilor iraniene anunțată de președintele Donald Trump.

Piața petrolieră este confuză cu privire la ceea ce președintele Trump a anunțat perceperea unei taxe de protecție de 20% pentru ca SUA să fie „Gardianul Strâmtorii Ormuz” și pentru acoperirea „tuturor costurilor pentru siguranța și securitatea acestei zone foarte volatile a lumii”.

Analiștii se întreabă, de asemenea, cum ar putea funcționa această taxare sau chiar dacă președintele SUA a vorbit serios sau cât de fezabil este taxarea.

„Sunt puține detaliile referitoare la acest mecanism – sau cât de serios a fost Trump când a anunțat taxa”, au scris Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi în în piețele de mărfuri la ING, într-o notă de marți dimineață.


 „Ideea” lui Trump ar însemna că o taxă de 20% pentru un supertanc petrolier care transportă aproximativ 2 milioane de barili de țiței la un preț de 80 de dolari/baril ar fi aproape 32 de milioane de dolari, sau un cost suplimentar de 16 dolari pe baril.

„Acest lucru este semnificativ mai mare decât taxa de 1 dolar/baril pe care Iranul o solicită pentru traversarea strâmtorii Ormuz”, au declarat strategii ING.

Piața petrolului a început această săptămână conștientizând că normalizarea fluxului petrolier prin Ormuz nu va fi o sarcină nici ușoară și nici rapidă.

Cititi si: Prețurile petrolului cresc cu peste 7% după ce Donald Trump a anunțat anularea armistițiului temporar semnat cu Iranul și reluarea blocadei asupra porturilor iraniene

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Prețurile petrolului cresc cu peste 7% după ce Donald Trump a anunțat anularea armistițiului temporar semnat cu Iranul și reluarea blocadei asupra porturilor iraniene

Iranul a exportat peste 40 milioane barili de petrol de la ridicarea blocadei maritime a SUA – Prețul petrolului a scăzut la minimimul ultimelor patru luni

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți