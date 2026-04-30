Prețurile petrolului au atins joi cel mai înalt nivel din 2022 încoace – SUA analizează prelungirea blocadei asupra Iranului

Prețul petrolului Brent a depășit 126 dolari/baril, cel mai ridicat preț de după 2022, în contextul în care președintele Donald Trump analizează prelungirea blocadei impusă împotriva porturile iraniene, conform Bloomberg.

Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut până joi dimineață cu peste 12%, înainte de a mai scădea puțin, ajungând la 124 dolari/baril. Țițeiul WTI, de referință pentru piața americană, s-a scumpit de asemenea cu peste 3%, depășind 110 dolari pe baril.

Prețurile țițeiului au urcat în ultimele zile, după ce negocierile dintre SUA și Iran au eșuat, menținând blocajul din Strâmtoarea Ormuz. Prețul mediu al benzinei în SUA a urcat la maximumul ultimilor patru ani, la 4,23 dolari/galon, conform datelor AAA, ca urmare a exploziei prețurilor la energie declanșată de războiul dintre SUA și Iran, care a dus la scumpirea energiei cu peste 27%.

Cu toate acestea, analiștii din domeniul petrolului și al materiilor prime de la Standard Chartered susțin că SUA par dispuse să reia negocierile directe cu Iranul, fiecare zi suplimentară de impas reprezentând pierderi importante a livrărilor pe piața globală, scăderi a rezervelor și prețuri ridicate la petrol – un motiv major de îngrijorare pentru administrația Trump într-un an electoral.

Este posibil ca prima etapă către un acord să fie ridicarea simultană a blocadei americane și a restricțiilor iraniene privind tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat marți că administrația Trump consideră inacceptabil modul de a acționa al Iranului de a alege navele cărora să le permită să tranziteze Strâmtoarea Hormuz. StanChart spune că permiterea tranzitului liber prin stâmtoare ar fi un pas clar de consolidare a încrederii, care ar putea permite negocieri mai complexe despre capacitățile nucleare ale Iranului. O astfel de mișcare ar contribui la scăderea prețurilor petrolului la 90-95 USD/bbl pe termen scurt, chiar dacă întârzierile logistice, oprirea producției și efectul al incertitudinii tranzitului din ultimele două luni vor împiedica probabil o normalizare rapidă a aprovizionării fizice.

În același timp, StanChart a subliniat că ultima mișcare a OPEC+ de a amâna decizia de a le permite pentru încă o lună tuturor producătorilor să mărească cât mai mult posibil oferta pe piață, probabil o sursă majoră de frustrare pentru Emiratele Arabe Unite, declanșând decizia că va părăsi OPEC în luna mai.

***