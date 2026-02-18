Prețurile petrolui își reiau creșterea pe măsură ce sentimentele din piață devin pesimiste privind un posibil acord între SUA și Iran

Prețurile țițeiului au recuperat o mare parte din pierderile suferite marți, când traderii au vândut, așteptând încheierea unui acord între Iran și Statele Unite. Câteva ore mai târziu, opinia traderilor nu a mai fost una optimistă, iar acum îndoielile domină piața.

Țițeiul Brent se tranzacționa miercuri dimineață la 67,59 dolari pe baril, iar cel al West Texas Intermediate la 62,49 dolari pe baril, ambele în creștere după ce se ieftiniseră cu aproximativ 2% marți, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni. Redresarea a fost, de asemenea, parțial o reacție la închiderea parțială a Strâmtorii Hormuz de către Iran pe durata unui exercițiu militar, posibil ca semnal pentru SUA că ar putea bloca unul dintre cele mai aglomerate puncte de tranzit al petrolului din lume.

Amenințarea cu închiderea Strâmtorii Hormuz apare întotdeauna atunci când tensiunile izbucnesc între Iran și Statele Unite – și Israel – dar până acum Iranul a rezistat tentației de a bloca cu adevărat navigația, probabil pentru că acest lucru ar duce la o escaladare imediată a conflictului SUA, care și-a întărit prezența militară în Golful Persic. Aceasta înseamnă că strâmtoarea nu va rămâne închisă pentru foarte mult timp și ar putea duce la un atac puternic asupra Iranului, cu consecințe neașteptate asupra prețurilor petrolului.

Teheranul pare să nu cedeze presiunilor

Într-o actualizare a negocierilor de la Geneva, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat că cele două părți au ajuns la o înțelegere privind „principiile directoare” ale unui potenția acord. Cu toate acestea, finalizarea negocierilor este încă departe.

Însă liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a respins ferm ideea unei schimbări de regim impuse din exterior, afirmând că presiunile americane nu vor avea succes.

Totodată, Teheranul a reiterat că nu va negocia programul său de rachete balistice și nu va renunța complet la îmbogățirea uraniului, condiționând orice compromis de ridicarea sancțiunilor internaționale.

Discuții SUA – Marea Britanie

Iranul nu trebuie să poată să dezvolte „niciodată” arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele american Donald Trump în cursul unei discuţii telefonice purtate în noaptea de marţi spre miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al executivului britanic, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

„Ambii lideri şi-au reafirmat angajamentul comun de a promova stabilitatea şi pacea în Orientul Mijlociu”, a declarat aceeaşi sursă, adăugând că Starmer şi Trump au abordat stadiul discuţiilor în curs dintre Statele Unite şi Iran la Geneva privind programul nuclear iranian.

„Ambii au fost de acord că Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată o armă nucleară şi au reiterat necesitatea unei colaborări strânse între aliaţi şi parteneri pentru a îmbunătăţi securitatea regională”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituţiei de pe Downing Street.

Probabilitate de 65% ca SUA să atace Iranul

„Prețurile țițeiului par pregătite pentru o revenire tehnică… Cu toate acestea, un finalizarea unui acord între SUA și Iran rămâne îndepărtată, iar piețele rămân precaute cu privire la succesul efortului diplomatic”, a declarat analistul indian Sugandha Sachdeva de la WealthStreet, citat de Reuters.

Pe de altă parte, Eurasia Group a estimat că există o probabilitate de 65% ca Statele Unite să lanseze un atac puternic împotriva Iranului până în aprilie.

Iranul şi SUA au purtat marţi negocieri la Geneva, la care nu au discutat direct, ci prin intermediul sultanatului Oman, pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear iranian.

