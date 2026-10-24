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Prețurile gazelor în Europa ating cel mai ridicat nivel de după 2022 – Țițeiul urcă la peste 115 $/baril

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De Razvan Diaconu

24 octombrie, 2026

Prețul de referință al gazelor naturale în Europa a crescut cu 3% la deschiderea ședinței de tranzacționare de vineri, la Amsterdam. Această evoluție survine în contextul în care escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu continuă să limiteze fluxurile de GNL din Qatar, iar unele țări din UE au început deja să utilizeze rezervele stocate, pe fondul scăderii temperaturilor.

Prețul pentru luna următoare la hub-ul olandez TTF (Title Transfer Facility) – referința pentru tranzacționarea gazelor în Europa – a urcat vineri cu 3% , la ora 07:00 (ora Amsterdamului). În același timp, prețurile petrolului au crescut, sortimentul Brent atingând un maxim al ultimelor cinci luni, de peste 115 dolari pe baril, pe fondul temerilor că atacurile grupării Houthi ar putea viza infrastructura energetică din Arabia Saudită.

Primă iarnă fără gaze rusești de orice fel

La o valoare de 103,40 dolari (92,30 euro) pe megawat-oră (MWh), prețul gazelor în Europa a ajuns la cel mai înalt nivel din decembrie 2022, perioadă în care Europa se confrunta cu prima iarnă fără cea mai mare parte a livrărilor de gaze rusești prin conducte.

„Prețurile gazelor în Europa rămân, de asemenea, extrem de sensibile la evoluțiile din Golful Persic; este tot mai probabil ca fluxurile de GNL să se împuțineze în mare măsură pe piață, cel puțin pe parcursul celei mai mari părți a iernii în emisfera nordică”, au scris vineri dimineață Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi în domeniul materiilor prime la ING.

Europa intră în iarnă cu un sfert din depozite golite

Joi, cotațiile la TTF au crescut cu 3%, stabilindu-se peste pragul de 90 de euro pe MWh – cel mai ridicat nivel din decembrie 2022. Vineri dimineață, prețul de referință TTF a depășit 92 de euro pe MWh. Această creștere are loc în pragul sezonului de încălzire, într-un context în care Europa continuă să fie privată de GNL-ul din Qatar, iar gradul de umplere a depozitelor este de doar 75% – cu mai mult de 10 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani.

Conform datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, la data de 22 octombrie, depozitele din UE erau pline în proporție de 74,62%. Această cifră este semnificativ sub media ultimilor cinci ani, de aproximativ 86%, pentru această perioadă a anului, atât de aproape de debutul sezonului de încălzire. „De asemenea, se pare că stocurile de gaze din UE au atins un nivel maxim, fiind pline în proporție de puțin sub 75%”, au declarat astăzi strategii ING.

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