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Prețurile futures pentru cafeaua Arabica înregistrează cel mai mare salt zilnic de la Dot-Com încoace

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De Iulian Soare

7 iulie, 2026

Contractele futures pentru cafea Arabica au înregistrat cel mai mare salt de la era Dot-Com, deoarece înrăutățirea condițiile meteo în Brazilia și reducerea rezervelor gestionate de bursă au mărit îngrijorările cu privire la reducerea ofertei pe termen scurt. Acest lucru se petrece în contextul în care efectele fenomenului El Nino se intensifică în zonele agricole critice din întreaga lume.

Prețul cafelei Arabica la New York au crescut luni cu 18,5%, ajungând la 3,57 dolari/livră (1 livră=0,45 kg), cel mai ridicat nivel după ianuarie. Aceasta este cea mai mare creștere înregistrată într-o singură sesiune de după 18 iulie 2000.


Criza s-a declanșat pentru că traderii anticipau o recoltă abundentă în Brazilia, dar ploile au redus recolta, iar cultivatorii au blocat vânzările în speranțele unor prețuri mai bune.

„Factorii tehnici au jucat și ei un rol. Bursa Intercontinentală a majorat săptămâna trecută cerințele de marjă pe măsură ce prețurile au crescut, ceea ce a făcut ca menținerea pozițiilor pentru traderi să fie mai costisitoare și i-ar putea elimina pe unii dintre ei de pe piață”, a declarat Judy Ganes, președinte la J. Ganes Consulting, citat de Bloomberg.

„Această evoluție este doar una dintre acele zile dominată de frică și oamenii se acoperă. Dar este greu de justificat prin factori fundamentali”, a spus Ganes.

Bloomberg l-a citat pe meteorologul Marco Antonio dos Santos de la Rural Clima, care a declarat că se prognozează ploi pentru o mare parte a Braziliei la mijlocul lunii iulie, ceea ce va „dăuna” culturilor, inclusiv cafelei. „Acest lucru este direct legat de El Niño, care a câștigat putere săptămână de săptămână”, a adăugat el.

Această scumpire a cafelei se adaugă la un raliu mai amplu al prețurilor cauzat de El Nino în cazul produselor alimentare, zahărul, orezul și cacao care sunt de asemenea pe creștere.


Îngrijorarea traderilor sunt întreținute și de faptul că Arabica din depozitele monitorizate de bursă sunt la cele niveluri din martie 2024.

Cititi si: Prețul cafelei atinge un record istoric, pe fondul secetei din Brazilia, cel mai mare producător de cafea arabica

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