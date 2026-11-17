România a ajuns în prima jumătate a anului 2026 să aibă cea mai scumpă energie electrică pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare (PPS), după o creștere a prețurilor de 51,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, cea mai mare scumpire din blocul comunitar, arată datele Eurostat.

Evoluția contrastează puternic cu tendința generală din UE, unde prețul mediu al energiei electrice pentru populație a scăzut cu 2,2%, la 0,28 euro/kWh, potrivit datelor publicate de oficiul de statistică european. În termeni nominali, cele mai mari prețuri în S1 2026 au fost înregistrate în Irlanda, Germania și Belgia.

”În prima jumătate a anului 2026, prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici din UE, exprimate în standarde ale puterii de cumpărare (PPS) la 100 kWh, au fost cele mai ridicate în România (46,9). ”Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Malta (13,8)”, arată Eurostat.

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Conform datelor Eurostat, în prima jumătate a anului 2026, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană a scăzut, cu doar 2,2%, la 0,28 euro/kWh, de la 0,29 euro/kWh în a doua jumătate a anului 2025. Prețurile au rămas însă cu mult peste nivelurile înregistrate înaintea crizei energetice din 2022.

În același timp, taxele și contribuțiile au scăzut ușor, ponderea acestora în factura finală reducându-se cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în primul semestru din 2026.

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La nivelul statelor membre ale Uniunii Europene se observă în continuare diferențe considerabile între prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici. Șase țări au raportat prețuri de peste 0,30 euro/kWh, în timp ce cinci state au înregistrat prețuri sub 0,20 euro/kWh.

Irlanda a raportat cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice, la nivel nominal, de 0,39 euro/kWh, urmată de Germania și Belgia, ambele cu 0,36 euro/kWh. La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria (0,11 euro/kWh), Malta și Bulgaria (câte 0,13 euro/kWh).

Comparativ cu prima jumătate a anului 2025, evoluțiile exprimate în monedele naționale indică fluctuații puternice ale prețurilor în primul semestru din 2026. Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici au crescut abrupt în România (+51,6%), Irlanda (+19,8%) și Finlanda (+18,4%). În schimb, unele state au înregistrat scăderi semnificative, în special Danemarca (−31,7%) și Luxemburg (−24,1%).

Dincolo de nivelul nominal, exprimate în standarde ale puterii de cumpărare (PPS), prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici au fost cele mai ridicate în România (46,9 PPS la 100 kWh), Polonia (41,1) și Cehia (34,3). Cele mai mici prețuri, ajustate în funcție de puterea de cumpărare, au fost înregistrate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).

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