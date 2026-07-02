Prețurile combustibilor dau dureri de cap guvernelor – Scumpiri de la 1 iulie în mai multe țări europene

Expirarea simultană a ajutoarelor de urgență pentru combustibili în Europa a declanșat un val de creșteri dramatice ale prețurilor la pompă, nu doar în România. În țări precum Polonia, Germania și Spania, șoferii s-au trezit la o nouă realitate economică, odată cu încheierea oficială a programelor guvernamentale temporare de sprijin, și revenirea la taxele standard mai mari pe combustibili.

În noaptea de marți spre miercuri, prețurile combustibililor la benzinăriile din Polonia au crescut brusc. Politicienii conservatori din Lege și Justiție (PiS) au vorbit ironic despre un „cadou de sărbători” din partea guvernului.

Începând cu 1 iulie, subvențiile s-au încheiat și plafonarea pentru combustibil au încetat să se aplice, cota TVA revenind la 23%. Imediat după miezul nopții, fotografii de la benzinării au apărut pe rețelele de socializare care arătau creșteri drastice ale prețurilor, chiar și cu un zlot/litru (1 zlot=1,22 lei) pentru motorină.

„Încă de la început, guvernul a precizat clar că pachetul „Prețul combustibilului plafonat” este temporar. Din cauza situației din Orientul Mijlociu, prețurile petrolului au crescut vertiginos până la 115-116 dolari pe baril. Astăzi este de 70 de dolari”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrzej Domański.

„Aveți un cadou de sărbători de la Coaliția Civică. Petrolul la 73 de dolari, dolarul la 3,7 zloți – cu parametri similari în vremurile noastre, combustibilul era 5,60 zloți/litru (6,8 lei/l)”, a scris Facebook, Daniel Obajtek, fost CEO al Orlen – Compania națională petrolieră – actual europarlamentar PiS.

Prețurile au crescut și în Germania

La fel ca în Polonia, șoferii din Germania s-au confruntat cu un șoc fiscal similar. Pe 1 iulie, „reducerea la combustibil” subvenționată la nivel federal de Germania a expirat conform programului, forțând reintroducerea taxelor standard la energie, benzină și motorină.

Reducerea temporară de impozite fusese introdusă inițial în luna mai pentru a proteja gospodăriile și marii consumatori energie de un șoc energetic masiv declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocajele din Strâmtoarea Hormuz. Timp de două luni, programul de urgență a redus efectiv povara taxelor pe energie cu aproximativ 17 cenți pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Cu toate acestea, guvernul german a respins ferm cererile de extindere a subvenției până în vară. Conducerea parlamentului a remarcat că, deși reducerea de taxe a protejat cu succes consumatorii în timpul vârfului crizei, continuarea programului nu mai era viabilă din punct de vedere financiar, având în vedere limitele rigide ale datoriei naționale.

Revenirea la impozitarea standard rezultată a dus imediat la o creștere bruscă a prețurilor cu amănuntul la stațiile de alimentare din Germania. Chiar înainte de termenul limită oficial de la miezul nopții, se formau cozi mari la pompele din întreaga țară, în timp ce șoferii se grăbeau să-și umple rezervoarele, anticipând creșteri de prețuri despre care analiștii pieței avertizează că s-ar putea apropia de creșteri zilnice record odată ce creșterea integrală a taxelor este absorbită.

Și alte țări au înregistrat creșteri, inclusiv Spania, care a redus semnificativ TVA standard pentru combustibilii de transport până la 10%. Aceasta a expirat oficial pe 30 iunie. Începând de astăzi, 1 iulie, TVA-ul a revenit la nivelul standard de 21%, declanșând instantaneu creșteri de prețuri la benzinăriile spaniole, identice cu schimbarea observată în Polonia și Germania.

Și peste Ocean se cere ieftinirea benzinei

Președintele Donald Trump a îndemnat proprietarii de benzinării din întreaga țară să reducă prețurile, avertizând comercianții cu amănuntul că s-ar putea confrunta cu consecințe dacă nu acționează.

Comentariile președintelui au venit în contextul în care prețurile la benzină rămân ridicate în urma volatilității recente de pe piețele globale ale petrolului, Trump susținând că comercianții cu amănuntul ar trebui să transfere costurile mai mici ale țițeiului către consumatori.

„Comercianții cu amănuntul de benzină trebuie să își reducă prețurile IMEDIAT!”, a declarat Trump pe Truth Social. „Sunt prea mari, având în vedere că petrolul (WTI) este acum la 68 de dolari pe baril și are tendință de scădere.”

„Comercianții cu amănuntul trebuie să reacționeze rapid la această declarație și să facă ceea ce știu că este corect – SĂ REDUCEȚI PREȚUL PENTRU MARELE NOSTRU POPOR AMERICAN!”, a continuat el. „Nu va exista nicio majorare a prețurilor, ceea ce este total ilegal. Dacă comercianții cu amănuntul nu fac acest lucru, vor apărea probleme mari!

„Începeți să vizați prețul de 2,50 dolari pe galon, iar California ar trebui să înceteze să perceapă taxe atât de mari pe benzină”, a adăugat Trump. „În curând, taxa va fi mai mare decât produsul în sine, iar Statele Unite nu vor tolera acest lucru, nici poporul din California, care este abuzat de aceste taxe ridicole, și de propriul guvern.”

Cererea lui Trump vine la o săptămână după ce a ordonat Departamentului de Justiție al SUA să investigheze presupusele creșteri exagerate ale prețurilor la combustibil de către marile companii petroliere.

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