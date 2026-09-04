Prețurile cerealelor vitale pentru jumătate din omenire se îndreaptă spre cele mai mari creșteri anuale de după 2003

Contractele futures la orez la Bursa din Ghicago sunt aproape să înregistreze cea mai mare creștere anuală din ultimii 13 ani, deoarece cerealele cu care se hrănesc jumătate din populație se scumpesc pe măsură ce se intensifică fenomenul El Nino și întreruperilor din aprovizionarea cu benzină și motorină din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

În ciuda unui optimism moderat privind posibilitatea încheierii unui acord privind navigația pe Marea Neagră între Rusia și Ucraina care a dus la o scădere a prețurilor la grâu, riscul declanșării unei crize alimentare pentru anul viitor rămâne ridicat.

Contractele futures pentru orez din Chicago au crescut cu peste 50% în acest an, în timp ce prețurile de referință din Thailanda au urcat timp de șase săptămâni consecutive. Bloomberg spune că această creștere reflectă anxietatea crescândă determinată de condițiile meteorologice nefavorabile și costurile ridicate ale inputurilor agricole care vor reduce recoltele în Asia, care domină producția și exporturile globale de orez.

Ploile musonice din India au fost cu 13% sub normal miercuri, în timp ce condițiile culturilor de orez din SUA au fost mai slabe decât cu un an mai devreme.

Analistul piețelor de mărfuri de la BMI, Bin Hui Ong, a declarat că producătorii dependenți de musoni, cum ar fi Thailanda și Indonezia, sunt deosebit de vulnerabili, deoarece condițiile de secetă ar putea coincide cu perioadele critice de plantare și de dezvoltare timpurie a culturilor.

„Credem că producătorii din Asia de Sud-Est dependenți de musoni, în special Thailanda și Indonezia, sunt printre cei mai expuși, deoarece condițiile de secetă anticipate s-ar putea suprapune cu perioadele critice de plantare și de dezvoltare timpurie a culturilor”, a scris Ong într-o notă. „Ne așteptăm ca implicațiile să fie resimțite cel mai acut de piețele importatoare de orez și de piețele cu venituri mici, unde prețurile mai mari la orez pot alimenta direct inflația alimentară și presiunile asupra accesibilității,” a mai spus el.

Contractele futures pentru orez din Chicago au atins maximele ultimilor doi ani. Dacă câștigurile se mențin până la sfârșitul anului, aceasta ar marca cea mai mare creștere anuală de după 2003.

Mai multe țări din Africa Subsahariană au deja rezervele strategice aproape epuizate, a adăugat analistul.

Mai multe bănci de pe Wall Street, printre care Barclays și JPMorgan, au avertizat cu privire la riscurile tot mai mari legate de aprovizionarea cu alimente pentru anul viitor.

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