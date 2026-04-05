Carburanții din România comparativ cu statele europene – cu 2,03 euro/l la motorină, încă suntem sub media UE – vom vedea unde ajungem de marți încolo, după reducerea accizei

Prețurile carburanților din România continuă să se situeze sub media UE, arată datele Weekly Oil Bulletin aferente datei de 2 aprilie compilate de Comisia Europeană și consultate de CursDeGuvernare.ro .

De notat totuși că diferența în favoarea României aproape s-a evaporat, România ajungând din urmă statele din Vest în materie de prețuri ale combustibililor după ce în primă fază prețurile au crescut mai lent ca în Vest.

Presiune pe prețurile carburanților a avut primul pachet de măsuri al Guvernului, care prin reducerea adaosului comercial aplicat de benzinari a condus la o reducere, miercuri, a prețulului motorinei cu undeva la 40 de bani/litru în stațiile Petrom. La scădere a contribuit și o corecție de -10% a țițeiului Brent, relevant pentru piața europeană, corecție care s-a inversat însă în ultimele zile ale săptămânii trecute.

Conform datelor UE privind prețurile la carburanți, la data de 02 aprilie 2026 (joi), România avea un preț mediu de 2,03 euro/litru la motorină și de 1,83 euro/litru la benzină. Prețuri mai mici atât la motorină cât și la benzină se găseau în 12 state europene, în timp ce în regiune România are printre cele mai mari prețuri – am depășit inclusiv Polonia și avem aceleași prețuri la litrul de carburant ca Italia (vezi tabel & grafice).



Notă: Este vorba despre prețurile carburanților standard, nu premium, respectiv prețurile cu taxele incluse.

Transmitere mai rapidă la pompă a creșterii țițeiului în statele din Vest – România a ajuns însă Vestul din urmă

De notat că Polonia a anunțat că va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile vor scădea cu aproximativ 1,2 zloți (aprox. 0,28 euro) pe litru la toate tipurile de combustibili. În plus, s-a impus un plafon maximal de preț.

O ieftinire de 36 de bani la litrul de motorină se va vedea și în benzinăriile din România, de marți, când va intra în vigoare reducerea accizei de către Guvern – acesta este al doilea și probabil ultimul pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea efectelor negative ale creșterii prețurilor la combustibili.

La motorină, media UE (27 țări) este de 2,075 euro/litru, în timp ce în zona euro prețul mediu este de 2,09 euro/litru, ușor superior celui din România, după cum arată datele Comisiei aferente datei de 2 aprilie.

În ceea ce privește benzina standard, media de preț a țărilor UE la data de 2 aprilie era de 1,87 euro/litru, cu 4 eurocenți mai scump ca în România, iar raportat la prețul mediu din zona euro (1,91 euro) litrul de benzină standard era la data relevantă cu 7 eurocenți mai scump ca cel din România.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină, unde prețul scade mai greu

De notat de asemenea că o scumpire de 32-33 de bani a avut loc la 1 ianuarie ca urmare a creșterii accizei după actualizarea cu inflația, iar estimările Băncii Naționale a României (BNR) arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa +0,3 puncte procentuale.

De la debutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, prețul petrolului Brent s-a apreciat cu mai bine de 50%, încheind săptămâna de tranzacționare la nivelul de 109 dolari/baril (+90% în 2026).

Un lucru pozitiv este că România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, de circa 1,5% din PIB – ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de reducere la 1% din PIB în 2025.

