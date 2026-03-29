Prețul carburanților în statele UE: scumpire cu până la 2,1 lei/litru în România, de la începutul războiului – Salturi de până la 0,5 €/l la motorină în Germania și Franța într-o perioadă mai scurtă

Prețurile carburanților din România au crescut în cele aproape 4 săptămâni de război în Orientul Mijlociu cu 0,25-0,27 euro/litru (undeva între 1,3 și 1,4 lei) în cazul benzinei și cu 0,40-0,41 euro/litru (aproape 2,1 lei) în cazul motorinei, arată datele privind prețurile carburanților în UE consultate de CursDeGuvernare.ro.



Notabil este spread-ul (diferența) dintre cele două, care s-a tot mărit având în vedere consumul mult mai mare de motorină din economie.

În același timp, în țările din Vestul Europei, creșterile de prețuri au fost mai mari și aplicate de benzinari mai din debutul războiului, iar în vreme ce în anumite țări vestice – de exemplu Marea Britanie – au început să apară anunțuri la benzinării de lipsă de carburant pentru realimentare.



Un exemplu de creștere abruptă de preț este Germania, unde prețul motorinei a depășit cu puțin 2,3 euro/litru în Berlin cel mai recent, iar prețul litrului de benzină a depășit 2 euro încă din prima parte a lunii.

În Germania, prețurile au stagnat în ultimele săptămâni (din 9 martie) peste pragurile de 2 euro, după o creștere abruptă în debutul conflictului militar.

Transmitere mai rapidă la pompă în statele din Vest

Per total, în marile economii vest-europene scumpirile au fost mai mari, în special la motorină. Ca idee, datele europene consultate de CursDeGuvernare.ro arată că, la motorină, Germania a înregistrat o creștere de 0,485 euro/litru doar în perioada 2 martie-26 martie, iar Franța de 0,408 euro/litru în aceeași perioadă – creșteri mai mari ca cele din România din aceeași perioadă de conflict în Orientul Mijlociu.

În regiune, Polonia se remarcă printr-un salt de 0,566 euro/litru la motorină și de 0,312 euro/litru la benzină, în timp ce Ungaria a avut unele dintre cele mai reduse variații, de 0,141 euro/litru la motorină și 0,117 euro/litru la benzină, conform datelor europene.

De notat că Polonia va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloți (aprox. 0,28 euro) pe litru la toate tipurile de combustibili. În plus, se va impune un plafon maximal de preț.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină, unde prețul scade mai greu

De notat că vânzările de benzină și motorină din România au fost, în primele 10 zile ale războiului din Iran, de patru ori mai mari decât în orice altă perioadă a anului trecut, după cum a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan.

De notat de asemenea că o scumpire de 32-33 de bani a avut loc la 1 ianuarie ca urmare a creșterii accizei după actualizarea cu inflația, iar estimările Băncii Naționale a României (BNR) arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa +0,3 puncte procentuale.

De la debutul războiului americano-israelian împotriva Iranului, prețul petrolului Brent s-a apreciat cu aproape 50%, încheind săptămâna de tranzacționare peste nivelul de 105 dolari/baril (+80% în 2026).

Un lucru pozitiv este că România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, de circa 1,5% din PIB – ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de reducere la 1% din PIB în 2025.

Petrotel așteaptă redeschiderea, Petromidia a reluat deja producția după revizii

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunțat în urmă cu două săptămâni că au existat discuții informale cu oficialii administrației Trump care s-au soldat cu acordul redeschiderii rafinăriei Petrotel Ploiești, deținută încă de Lukoil și blocată de sancțiunile SUA. Rafinăria de la Ploiești va asigura aproximativ a cincea parte din necesarul de combustibil de pe piața internă.

”Am vorbit (în ședința CSAT – n.r.) despre modul în care (…) din punct de vedere al acțiunilor noastre, care țin de Ministerul Energiei, să putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este înghețată din punct de vedere al sancțiunilor din partea SUA. Am avut discuții informale cu cei din SUA și mi-au spus: Ok, suntem de acord să începeți operațiunile acolo pentru a vă crește capacitatea de rafinare cu 21%.

(…)

Am redeschis noile rute comerciale, am avut discuții cu giganți americani în materie de trading și de producție de motorină și astăzi pot să spun că suntem pregătiți să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii și astfel să ne creștem producția directă pe care putem să o avem”, a explicat ministrul.

În același timp, rafinăria Petromidia a Rompetrol Rafinare a reluat producția și e așteptată să ajungă la capacitate săptămâna aceasta.

