Noi recorduri pentru pe piața metalelor prețioase: Aurul trece de 4.500 $ uncie, argintul bate în 2025 toate celelalte clase de active

Aurul, argintul și platina au urcat la noi maxime istorice în ultimele zile, prelungind un raliu bursier de final de an fără precedent pentru metalele prețioase, scrie Bloomberg.

Potrivit agenției de presă, creșterea metalelor prețioase este susținută de perioada cu inflație ridicată, escaladarea tensiunilor geopolitice, scăderea dolarului american și corelarea dintre marile clase de active: acțiuni și obligațiuni.

Aurul spot a crescut cu până la 1,2%, atingând vineri un vârf de peste 4.530 de dolari pe uncie. O uncie este echivalentă cu aproximativ 31,1 grame.

Argintul spot pentru livrare imediată a avansat vineri pentru a cincea ședință consecutivă, urcând cu 7%, peste 77 de dolari pe uncie.

Lichiditate scăzută în perioada de final de an

Tensiunile din Venezuela, unde SUA au blocat petrolierele şi au intensificat presiunea asupra guvernului lui Nicolás Maduro, au sporit atractivitatea metalelor preţioase ca active de refugiu, mai arată Bloomberg.

Washingtonul a lansat, de asemenea, vineri, un atac militar împotriva Statului Islamic în Nigeria, în colaborare cu guvernul ţării africane.

„Intensificarea tensiunilor geopolitice continuă să susţină cererea pentru active de refugiu”, a declarat Daniel Takieddine, director general al Sky Links Capital Group.

Lichiditatea scăzută specifică finalului de an amplifică, de asemenea, mişcările de preţ, potrivit acestuia.

Aurul a crescut cu aproximativ 70% în acest an, iar argintul cu peste 150%, ambele metale prețioase fiind pe cale să înregistreze cele mai bune performanţe anuale din 1979.

Raliul puternic a fost susţinut de achiziţii consistente ale băncilor centrale, intrări de capital în fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri) şi trei reduceri consecutive ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA.

Costurile mai mici ale împrumuturilor favorizează metalele preţioase, care nu oferă dobândă, iar traderii pariază pe noi reduceri de dobândă în 2026.

