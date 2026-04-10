Prețul petrolului urcă spre 100 de dolari, pe măsură ce cresc îndoielile privind menținerea armistițiului SUA – Iran 

Prețurile petrolului urcau din nou vineri spre pragul de 100 de dolari în primele tranzacții din Asia, în timp ce traderii analizau situația din Orientul Mijlociu și se îndoiesc de menținerea armistițiului, deja fragil, încheiat cu Iran.

Vineri dimineață petrolul WTI din SUA se tranzacționa la 99,17 dolari, în creștere cu 1,33%, în timp ce brandul Brent a urcat cu 0,92%, ajungând la 96,80 dolari, conform Bloomberg.

Pe partea ofertei, ministerul Energiei din Arabia Saudită a confirmat că atacurile recente asupra Regatului i-au redus capacitatea de producție de petrol cu aproximativ 600.000 de barili pe zi și au redus tranzitul prin conducta Est-Vest cu aproximativ 700.000 de barili pe zi. Regatul a confirmat, de asemenea, că un cetățean saudit a fost ucis în atacurile recente asupra infrastructurii sale energetice.

Kuweitul, la rândul său, a raportat un nou val de atacuri cu drone care vizau infrastructura critică, deși Iranul neagă că ar fi lansat rachete către vreo țară vecină de la încheirea armistițiului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat că nu există o încetare a luptelor în Liban, dar a declarat că au început negocieri directe de pace cu guvernul libanez. Această declarație a venit după ce, miercuri, un val de atacuri în Liban, a dus la moartea a cel puțin 303 de persoane, potrivit ministerului sănătății libanez.

Între timp, armistițiul dintre SUA și Iran rămâne foarte fragil, președintele Trump susținând pe rețelele de socializare că Iranul face o „treabă foarte proastă” pentru că nu permite petrolierelor să treacă prin strâmtoare și că „nu acesta este acordul pe care îl avem!”.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a susținut că atacurile Israelului asupra Libanului reprezintă o încălcare a termenilor armistițiului.

Doar câteva de nave au tranzitat Strâmtoarea Hormuz de când armistițiul a intrat în vigoare, subminând speranțele că livrările ar putea reveni rapid pe piețe.

Pakistanul urmează să găzduiască discuții de pace în acest weekend, dar s-ar putea să aibă dificultăți în a obține un acord durabil pe baza semnalelor venite atât din partea Iranului, cât și a SUA. Cele mai notabile dezacorduri includ atacurile continue asupra Libanului, impunerea de către Iran a unei taxe pentru tranzitul petrolierelor și continuarea procesului de îmbogățire a uraniului

Pentru traderii de petrol, neîncrederea continuă să determine fluctuațiile prețurilor, dar presiunea în sens ascendent asupra prețurilor va continua să crească până când se vor relua livrările și producția își va reveni.

***