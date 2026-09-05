Prețul petrolului urcă din nou spre 95 de dolari – conflictul din Iran menține piața petrolului în tensiune

Prețurile țițeiului au continuat să crească vineri și se așteaptă să încheie săptămâna cu o creștere substanțială, din cauza continuării conflictului din Orientul Mijlociu, cu șanse mici de pace.

Vineri la prânz, țițeiul Brent se tranzacționa la 94,55 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate se tranzacționa la 90,51 dolari pe baril. Iar știrile nu sunt optimiste: Iranul și SUA au efectuat schimburi de lovituri de rachete iar ministrul israelian de apărare a amenințat că va „paraliza” infrastructura Iranului, atât militară, cât și civilă, inclusiv instalațiile energetice.

„Piața intră într-o fază delicată de adaptare. Stocurile ridicate au ajutat la absorbția crizei inițiale de aprovizionare, dar provocarea este acum de a menține piața echilibrată, pe măsură ce aceste rezerve se diminuează”, au declarat analiștii ANZ într-o notă citată de Reuters.

„Escaladarea conflictului va susține țițeiului, dar tendința ar putea să dispară dacă livrările prin Strâmtoarea Ormuz se vor desfășura fără probleme”, a scris echipa piețelor de mărfuri a ING într-o notă , citând rapoarte privind creșterea exporturilor irakiene. Conform estimărilor, acestea s-au ridicat în medie la 2,35 mil. bpz în august. Se anticipează că exporturile se vor majora în septembrie, datorită permisiunii Iranului ca navele care transportă țiței irakian să treacă prin Ormuz.

Analiștii ING au remarcat, de asemenea, decizia Arabiei Saudite de a lăsa neschimbat prețul său de referință Arab Light pentru livrările din octombrie, ceea ce ar sugera că constrângerile de aprovizionare se relaxează. Nu este însă cazul combustibililor, unde aprovizionarea rămâne deosebit de limitată.

Recent, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Washingtonul nu intenționează să poarte discuții de pace cu Iranul până când acesta nu încetează să atace navele din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce sporește presiunea ascendentă asupra prețurilor petrolului, având în vedere că Iranul semnalează hotărârea de a-și menține linia fermă ca răspuns la ultimele atacuri americane, dintre care unul a dus la moartea unor civili.

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