Prețul petrolului trece de 117 dolari, după ce încă un petrolier a luat foc în Strâmtoarea Ormuz

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou, după ce un petrolier a fost incendiat ca urmare a exploziei unor dispozitive atașate de carena navei, în timp ce aceasta încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz, îndreptându-se spre ieșirea din golf, relatează Oilprice.

Organizația britanică pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO), afiliată Marinei Regale Britanice (Royal Navy), a transmis într-o alertă că a primit, joi, o a treia sesizare privind un petrolier care a luat foc în timp ce tranzita zona, la 25 de mile marine nord-est de Khasab (Oman), în Strâmtoarea Ormuz.

Într-o actualizare ulterioară, UKMTO a precizat că a primit „o confirmare oficială conform căreia echipajul este în siguranță și nu există niciun impact asupra mediului înconjurător”.

Potrivit acestui raport, o ambarcațiune de mici dimensiuni s-a apropiat de petrolier prin partea stângă (babord) și a atașat două dispozitive explozive pe carenă, deasupra liniei de plutire.

„Exploziile care au urmat au provocat un incendiu în sala motoarelor, ceea ce a dus la imobilizarea temporară a navei. Incendiul a fost, între timp, stins, iar nava își continuă drumul către următorul port de escală”, a comunicat UKMTO.

Separat, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a susținut, joi, că patru petroliere au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz, contestând totodată afirmația Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) potrivit căreia forțele americane ar fi deminat principalele rute de tranzit.

„Realitatea din Strâmtoarea Ormuz se decide în aer, pe uscat și pe mare, nu pe rețelele de socializare sau în «camerele de război» mediatice din America”, a declarat purtătorul de cuvânt al IRGC, Hossein Mohebi, citat de CNBC.

Intesificarea tensiunilor, coroborată cu atacurile continue ale grupării Houthi asupra infrastructurii din Arabia Saudită, au dus la o nouă creștere a prețurilor petrolului în dimineața zilei de vineri.

Petrolul se îndreaptă spre a patra lună consecutivă de creștere a prețului; cotația pentru țițeiul Brent a atins 117 dolari pe baril în timpul tranzacțiilor din Asia, pe fondul îngrijorărilor pieței și al temerilor că o escaladare a situației în Iran ar putea fi iminentă, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

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